Hondo pesar por el fallecimiento del dirigente rojiblanco Omar García

García, fanático del Tatengue, fue un asiduo colaborador de las inferiores Rojiblancas.
El presidente de la filial Unión de Santa Fe en Paraná, el empresario Omar García, falleció en las primeras horas de la tarde de este miércoles. García, fanático del equipo rojiblanco y un eterno colaborador de la institución santafesina (apoyando a las inferiores de fútbol del club, fundamentalmente y ayudando para organizar las filiales del interior), tenía 72 años y hacía varios años venía peleando contra una dolorosa enfermedad, que le terminó de ganar la batalla.
Con la desaparición física de Omar García, Unión de Santa Fe pierde a un dirigente activo y responsable y ejemplo para todas las filiales del interior, porque ayudó cada día a que se fueran organizando y creciendo, tal como sucedió con la de Paraná.
Los restos de Omar García son velados en Orfisa (Enrique Carbó 844), serán velados de 21 a 00 y de 8 a 15, tras lo cual será sepultado en el cementerio municipal.