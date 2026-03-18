Liga Federal: Recreativo irá por una nueva victoria

Recreativo irá por una nueva victoria en la Liga Federal de Básquet.
La histórica participación de Recreativo en la Liga Federal de Básquet tendrá un nuevo capítulo cuando en la noche de este miércoles reciba a Urquiza de Santa Elena en un nuevo enfrentamiento de la Zona B de la Conferencia Litoral. El cotejo se disputará desde las 21.30.
Hasta acá, el equipo que dirige técnicamente Oscar Heis jugó dos partidos, perdió en su estreno de local y se recuperó de visitante. El debut fue con derrota por 79 a 78 ante Rivadavia Juniors de Santa Fe, pero la recuperación fue unos días después ante Quique Club en su cancha por 67 a 56.
Este miércoles deberá esforzarse y mucho ante Urquiza, un oponente que se sabe muy aguerrido y complicado. El elenco de Santa Elena viene de perder ante Sionista y llega a Paraná con ganas de ponerse de pie.
Es de recordar que la fecha comenzó el lunes con la victoria de Sionista 80 a 56 sobre Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y siguió el martes con el triunfo de Rivadavia Juniors 67 a 57 frente a La Armonía.