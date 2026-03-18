Liga Federal: Recreativo irá por una nueva victoria

La histórica participación de Recreativo en la Liga Federal de Básquet tendrá un nuevo capítulo cuando en la noche de este miércoles reciba a Urquiza de Santa Elena en un nuevo enfrentamiento de la Zona B de la Conferencia Litoral. El cotejo se disputará desde las 21.30.

Hasta acá, el equipo que dirige técnicamente Oscar Heis jugó dos partidos, perdió en su estreno de local y se recuperó de visitante. El debut fue con derrota por 79 a 78 ante Rivadavia Juniors de Santa Fe, pero la recuperación fue unos días después ante Quique Club en su cancha por 67 a 56.

Este miércoles deberá esforzarse y mucho ante Urquiza, un oponente que se sabe muy aguerrido y complicado. El elenco de Santa Elena viene de perder ante Sionista y llega a Paraná con ganas de ponerse de pie.

Es de recordar que la fecha comenzó el lunes con la victoria de Sionista 80 a 56 sobre Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y siguió el martes con el triunfo de Rivadavia Juniors 67 a 57 frente a La Armonía.