Mountain Bike: el entrerriano Catriel Soto se consagró campeón sudamericano XCM

El ciclista entrerriano y dos veces olímpico Catriel Soto se consagró campeón sudamericano XCM (Cross Country Marahon) este fin de semana en Minas, Uruguay. El oriundo de Colón se impuso en la prueba y abrió la cosecha de medallas para la delegación argentina, que también tuvo a Facundo Pérez Costa y Carolina Pérez en lo más alto del podio.

Soto, partícipe de los Juegos Olímpicos en Londres 2012 y Río 2016, se consagró campeón de XCM, al cabo de 82 kilómetros que recorrió en 2 horas y 37 minutos para sumar un nuevo título a su palmarés.

En la prueba ganada por El Cacique, los argentinos coparon el top 5 de la competencia ya que Juan Cruz de Figueredo fue 2º, Santiago Poma 3º, Maximiliano Aiello 4º y Facundo Pérez Costa 5º.

“Después de 3 días y 4 etapas en esta edición de la Scott Marathon MTB es momento de volver a casa con una vez más la mochila cargada de buena energía. Fueron días y momentos increíbles compartidos con amigos, colegas, sponsors y todo el cariño de la gente que en este país respira el ciclismo como en pocos lugares se ve... Gracias Uruguay por tanto pero tanto cariño”, manifestó.

Un altercado reciente

Cabe destacar que el último 20 de febrero, Soto fue noticia al ser agredido por el conductor de un camión y su acompañante, mientras circulaba en su bicicleta por la Ruta 135 en cercanías a su Colón, natal.

En aquella ocasión, el deportista fue golpeado e insultado en cercanías a un autoservicio colonense, donde fue defendido y asistido. Tras el episodio, hizo la denuncia e inició una campaña de concientización sobre el respeto de 1,5 metros de distancia que deben respetar los vehículos de mayor porte con los ciclistas.

“Hay una ley que respetar, vivimos en una sociedad civilizada. Para los ciclistas, una ruta es nuestro lugar de trabajo. Vivimos del deporte, entrenamos, competimos a diario en caminos rurales o en una ruta. Todos debemos respetarnos y convivir en un mismo camino”, expresó aquella vez.

Los otros resultados destacados de los argentinos

En la prueba de Gravel, que se corrió en la jornada del sábado y completó 163 kilómetros, recorriendo la serranía de Minas, en donde también hubo domino argentino y podio completo tanto en hombres como en mujeres.

Facundo Pérez Costa se impuso en 5 horas y 2 minutos al campeón nacional de la especialidad, Julián Barrientos, que cedió algunos minutos en el tramo final de la prueba.

El podio lo completó Matías Florio que subió a buscar la medalla de bronce y detrás de él quedaron Ariel Sívori, Marcos Florio, Juan Manuel Venturino y Jonatan Fragosa, marcando el dominio argentino.

En la rama femenina la marplatense Carolina Pérez necesitó 6 horas y 2 minutos para completar la distancia y conquistó el título con una muy buena ventaja sobre Pamela Martino, Bárbara Frisch y Ayelén Adan Tucker, que se ubicaron 2ª, 3ª y 4ª respectivamente, publica Ciclismo XXI.