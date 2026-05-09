Unión dio el golpe y le ganó al mejor de la fase regular para avanzar a cuartos

En el estadio Bautista Gargantini, el mejor equipo de la fase regular de la Liga Profesional, Independiente Rivadavia, recibió a Unión de Santa Fe. El encuentro por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional contó con el arbitraje de Luis Lobo Medina, acompañado en el VAR por Héctor Paletta.

Nota en desarrollo.

La victoria metió al Tatengue en los cuartos de final del torneo. Ahora su rival será Belgrano de Córdoba, que llegó a esta instancia luego de vencer a Talleres en el clásico por 1-0. Ese partido se jugará en el estadio Julio César Villagra.

-SÍNTESIS-

Independiente Rivadavia 1-2 Unión.



Goles:

34’PT: Brahian Cuello (UNI).

4’ST: Cristian Tarragona (UNI).

25’ST: Fabrizio Sartori (IRI).



Formaciones:

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Fabrizio Sartori, Sebastián Villa; Alex Arce.

DT: Alfredo Berti.



Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

DT: Leonardo Madelón.



Cambios:

8’ST: ingresó Gonzalo Ríos por Matías Fernández (IRI).

8’ST: ingresó Juan Elordi por Ezequiel Bonifacio (IRI).

19’ST: ingresó Rodrigo Atencio por Tomás Bottari (IRI).

30’ST: ingresó Augusto Solari por Brahian Cuello (UNI).

36’ST: ingresó Claudio Corvalán por Julián Palacios (UNI).

36’ST: ingresó Lucas Menossi por Rafael Profini (UNI).

41’ST: ingresó Leonard Costa por Luciano Gómez (IRI).

43’ST: ingresó Agustín Colazo por Marcelo Estigarribia (UNI).



Amonestados:

8’PT: Mauro Pittón (UNI).

11’ST: Tomás Bottari (IRI).

18’ST: Marcelo Estigarribia (UNI).



Árbitro: Luis Lobo Medina. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Bautista Gargantini.