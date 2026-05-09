TRL: Estudiantes volvió a la victoria en la quinta fecha del Top 10

Por la quinta fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral, este sábado salieron a la cancha el Club Estudiantes y el Paraná Rowing Club de la capital entrerriana. En ambos casos tenían la misión de recuperarse de las derrotas sufridas en la fecha anterior. Uno se recuperó, el otro no.

El recuperado fue Estudiantes, que venció como local a Universitario de Rosario por un ajustado 26-24. El triunfo le permitió al Albinegro llegar a los 17 puntos, cantidad de unidades con las que se ubica en la tercera posición, a dos del líder CRAI.

Justamente CRAI fue el verdugo del Remero paranaense. Rowing perdió como local ante el conjunto santafesino por 38-19, de manera que no sumó y se encuentra en la última posición, compartida con Old Resian: ambos tienen seis puntos.

En la próxima fecha, Rowing visitará a Universitario en Rosario; mientras que a Estudiantes le tocará visitar a Duendes, equipo al que tiene justo por encima. Esta jornada se disputará el próximo sábado.

Resultados | Fecha 5

Estudiantes 26-24 Universitario (R).

Rowing 19-38 CRAI.

Gimnasia (R) 6-27 Duendes.

Santa Fe RC 16-15 Jockey (R).

Old Resian 17-14 Jockey (VT).



Posiciones

1°) CRAI: 19 puntos.

2°) Duendes: 18.

3°) Estudiantes: 17.

4°) Gimnasia (R): 15.

5°) Santa Fe RC: 14.

6°) Jockey (VT): 11.

7°) Universitario (R): 11.

8°) Jockey (R): 9.

9°) Rowing: 6.

10°) Old Resian: 6.



Próxima fecha (6°)

Duendes - Estudiantes.

Universitario (R) - Rowing.

CRAI - Old Resian.

Jockey (VT) - Santa Fe RC.

Jockey (R) - Gimnasia (R).

Segunda división

En la segunda categoría, Tilcara enfrentó a Universitario de Santa Fe en el Quincho de Ruta 18 y se impuso por 26-20, de manera que sumó cinco unidades importantes para recuperarse en el campeonato. Ahora el Verde tiene 10 unidades y está en la séptima posición. En la próxima fecha su contrincante será Provincial, equipo que marcha tercero, como visitante.