En un partidazo, Huracán eliminó a Boca en “La Bombonera”

Los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional encontraron a Boca Juniors y Huracán en un enfrentamiento en el estadio Alberto J. Armando. El duelo contó con el arbitraje de Pablo Echavarría y la presencia en el VAR de Gastón Monsón Brizuela.

Huracán abrió el juego rápido. La presión sobre la salida de Milton Delgado le permitió una rápida recuperación al Globo, que obtuvo el balón en el borde del área grande. Leonardo Gil tomó la posta y encaró hacia la derecha para luego cruzar el remate al costado derecho de Leandro Brey, que nada pudo hacer para evitar el 1-0 a los cinco minutos.

Después de algunos instantes de dominio del equipo conducido por Diego Martínez, Boca salió del letargo y tuvo 30 minutos de dominio total en los que pudo poner el empate en múltiples ocasiones.

Miguel Merentiel tuvo dos ocasiones: en la primera cabeceó abajo y a la derecha de Hernán Galíndez tras un centro de Tomás Aranda, pero el arquero rechazo y en la segunda definió tras el buen pase de Leandro Paredes, pero otra vez le ganó el arquero rival.

También tuvo dos ocasiones Milton Delgado: en el primero de sus remates de larga distancia, una gran atajada de Galíndez envió el balón al tiro de esquina; mientras que en la segunda su remate se fue muy desviado.

Santiago Ascacíbar también hizo lucir a Galíndez luego de un gran pase de Paredes a espaldas del lateral izquierdo. El potente remate del mediocampista ex Estudiantes encontró una buena estirada del arquero visitante, que rechazó al tiro de esquina.

La última en la que se lució Galíndez durante el primer tiempo fue en un tiro de esquina desde el costado izquierdo tras el que Lucas Blondel cabeceó contra su propio arco. Entre el arquero y el travesaño evitaron el tanto; mientras que en el rebote Lucas Carrizo bloqueó el remate de Milton Giménez (ingreso por Adam Bareiro, lesionado).

Antes del final de la primera mitad Boca tuvo el empate en los pies de Giménez, luego de un pase en profundidad de Ascacíbar para Miguel Merentiel que terminó en cesión hacia el medio para Giménez cuando estaba mano a mano con Galíndez. Sin embargo, ese gol no subió al marcador por el offside del uruguayo en el origen de la jugada.

Ya en la segunda mitad siguió manejando la pelota Boca, pero no consiguió inquietar tanto a su rival como en la primera mitad. Se repitió en centros sin destinatarios y apenas un envío de Aranda que nadie tocó y acabó dando en el poste fue lo más claro en una buena parte del encuentro.

Pese a eso, un tiro libre desde la derecha ejecutado por Paredes encontró el intento de rechazo de Hernán Galíndez que dio en la espalda de Giménez y se metió en el arco del Globo. Insólito empate sobre el final por el que acabaron yendo a tiempo extra.

En la primera jugada del alargue llegó la jugada que inclinó el partido otra vez. Fue en un enganche de Juan Bisanz que Lautaro Di Lollo le cometió penal y Óscar Romero, que había entrado unos minutos antes, remató al medio para poner el 2-1 parcial a los cuatro minutos.

Y sobre el final de esa primera etapa, en la que Boca generó poco y nada, Huracán encontró el tercero en un centro desde la izquierda en el que Di Lollo golpeó el balón con la mano derecha. De la ejecución volvió a encargarse Romero, que remató al costado derecho -Brey voló hacia el otro poste- y puso el 3-1 parcial a los 13 del primer tiempo extra.

Sobre el final de esa etapa, Ayrton Costa cometió una fuerte falta que podría haber ameritado la revisión en el VAR, motivo por el que Huracán protestó fuertemente luego de la correcta expulsión de Eric Ramírez por otra falta sobre Tomás Aranda. En esa misma situación Echavarría también expulsó a Fabio Pereyra, que ya estaba amonestado, por lo que el visitante quedó con nueve sobre el final del primer tiempo extra.

En la etapa complementaria, Boca tuvo cuatro ocasiones claras de arranque en las que entre la impericia de sus atacantes y las atajadas de Galíndez fueron desperdiciadas. Recién a cuatro minutos del final llegó el cabezazo de Ángel Romero para el descuento con el que se ilusionó Boca. No le alcanzó el tiempo, ni las ideas: Huracán ganó 3-2.

El épico triunfo del Globo, sosteniendo el partido con dos jugadores menos, le permitió avanzar a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al vencedor entre Argentinos Juniors y Lanús.

-SÍNTESIS-

Boca Juniors 2-3 Huracán.



Goles:

5’PT: Leonardo Gil (HUR).

43’ST: Milton Giménez (BOC).

4’PTE: Óscar Romero -penal- (HUR).

13’PTE: Óscar Romero -penal- (HUR).

11’STE: Ángel Romero (BOC).



Expulsados:

17’PTE: Eric Ramírez (HUR).

17’PTE: Fabio Pereyra (HUR).



Formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

DT: Claudio Úbeda.



Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Leonardo Gil; Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.



Cambios:

24’PT: ingresó Milton Giménez por Adam Bareiro (BOC).

ET: ingresó Malcom Braida por Marcelo Weigandt (BOC).

15’ST: ingresó Exequiel Zeballos por Santiago Ascacíbar (BOC).

16’ST: ingresó Emmanuel Ojeda por Óscar Cortés (HUR).

18’ST: ingresó Juan Bisanz por Facundo Kalinger (HUR).

36’ST: ingresó Hugo Nervo por Lucas Carrizo (HUR).

36’ST: ingresó Óscar Romero por Leonardo Gil (HUR).

36’ST: ingresó Eric Ramírez por Jordy Caicedo (HUR).

19’PTE: ingresó Máximo Palazzo por Óscar Romero (HUR).

ETTE: ingresó Ángel Romero por Ayrton Costa (BOC).



Amonestados:

42’PT: Lucas Carrizo (HUR).

15’ST: Facundo Waller (HUR).

31’ST: César Ibáñez (HUR).

39’ST: Leandro Paredes (BOC).

39’ST: Fabio Pereyra (HUR).



Árbitro: Pablo Echavarría. VAR: Gastón Monsón Brizuela.



Estadio: Alberto J. Armando.