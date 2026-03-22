Central Entrerriano sufrió una fuerte caída en Viedma

Central Entrerriano no pudo en Viedma y tendrá revancha en La Pampa.

Este sábado por la noche hubo doble presentación entrerriana en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. Uno de los que salió a la cancha fue Central Entrerriano, que visitó a Deportivo Viedma en el estadio Ángel Cayetano Arias.

De arranque en el juego el local manejó la pelota durante los primeros instantes, pero el Rojinegro estuvo efectivo y facturó en el aro rival, llegando a una diferencia de ocho puntos (20-12) que se redujo a tres hacia el final del cuarto. El visitante ganaba con un parcial de 22-19.

Eso se agotó en el segundo cuarto, porque el local fue mucho más sólido en defensa y, ya sin efectividad ofensiva, el equipo gualeguaychuense empezó a sufrir los ataques de su rival. Con un parcial de 17-11, Viedma pasó a ganar el partido por tres puntos: 36-33.

El mejor momento del partido para el anfitrión fue en el arranque del tercer cuarto, lapso en el que tuvo dos triples de Bernardo Ossela que fueron claves para construir la diferencia que hacia el final del cuarto quedó en 13 puntos. Parcial de 24-14 para el resultado de 60-47 con el que fueron al último descanso.

En el cuarto final Viedma fue inteligente y puso una barrera frente a Central Entrerriano, que nunca enganchó una racha para acercarse en el tablero. Con una buena administración de las cargas, el equipo del sur del país cerró el partido con el 78-60 a su favor.

El puesto de goleador del juego estuvo compartido entre Nicolás Paletta y Lisandro Fernández con 14 puntos respectivamente; mientras que Cristian Zenclussen aportó 12 tantos a su equipo.

La derrota dejó al Rojinegro con récord 22-7 a una victoria de Provincial, líder del campeonato con acumulado de 23-7. En su próxima presentación el equipo gualeguaychuense visitará a Pico FC este lunes 23 de marzo desde las 21.

-SÍNTESIS-

Deportivo Viedma 78-60 Central Entrerriano.



Parciales: 19-22 // 36-33 (17-11) // 60-47 (24-14) // 78-60 (18-13).



Formaciones:

DEPORTIVO VIEDMA (78)

*Nicolás Paletta: 14pts, 7rbs, 7as, 3per.

*Lisandro Fernández: 14pts, 1as, 1rec, 1per.

*Bernardo Ossela: 13pts, 4rbs, 1rec.

*Luciano Cáceres Comelli: 5pts, 4rbs, 3as, 2rec, 3per.

*Keiver Marcano Longa: 6pts, 5rbs, 1as, 1rec.

Joaquín Petre: 9pts, 1rb, 3as, 2rec, 2per.

Matías López: ---.

Lucas González: 6rbs, 2as, 1per.

Enzo Lara: ---.

Nicolás Lengyel: 8pts.

Alfredo Ventura: 1pt, 5rbs, 1as.

Jeffrey Merchant Rigo: 8pts, 4rbs, 1as, 3per.

DT: Guillermo Bogliacino.



CENTRAL ENTRERRIANO (60)

*Lautaro Pividori (x): 5pts, 1rb, 1rec, 1per, 3ta.

*Aquiles Montani Wortzel: 7pts, 4rbs, 1per.

*Johu Castillo Borja: 8pts, 7rbs, 3per.

*Nicolás Reynoso: 9pts, 3rbs, 5as, 2rec, 1per, 1ta.

*Cristian Zenclussen: 12pts, 2rbs, 3rec, 1per.

Cristian Pérez: 2pts, 1rb, 1as, 1per.

Marcos Panozzo: 3pts, 4rbs, 1ta.

Juan Siboldi: 4pts, 2rbs, 1rec, 3per, 1ta.

Mario Ghersetti: 5pts, 4rbs, 1as, 1rec.

Benjamín Lado: 2pts, 1rb, 1rec, 1ta.

Augusto Portela: 3pts.

DT: Carlos Pascal.



*Inicialistas.



(x): Excluido.



Árbitros: Raúl Lorenzo - Martín Pietromónaco.



Estadio: Ángel Cayetano Arias.