"Es mejor que pase ahora y corregir", apuntó Lionel Scaloni

Argentina venció este viernes por la noche a Mauritania por 2-1 con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz. Pese a la victoria, al entrenador Lionel Scaloni le quedó la sensación de que su equipo no hizo un buen partido y así lo planteó en conferencia de prensa.

Luego del triunfo en La Bombonera, el técnico sostuvo: "Es verdad que el partido no fue bueno, esa es la realidad". Aunque el partido no fue el mejor, el entrenador indicó que le permitirá sacar conclusiones. A pocos meses del mundial, da la impresión de que podría estar refiriéndose a la elección de los jugadores.

"Hoy el equipo no estuvo bien. Hay que decirlo y corregir. Preocupación, en sí, no tengo. Hay cosas para corregir, como siempre, y es mejor que pasen ahora", comentó el técnico.

Profundizando en el análisis, Scaloni indicó que puede suceder que cuando el equipo prueba cosas nuevas se vea resentido el funcionamiento. Sobre todo cuando esto ocurre sin mucho tiempo de preparación. Esto podría relacionarse con la posición que Lionel Messi ocupó en el segundo tiempo en el ataque junto a Enzo Fernández y luego con Thiago Almada.

"Es evidente que podemos jugar mucho mejor, lo hemos hecho (...) A todos los chicos que pudimos ver, han aportado lo suyo, pero cuando un partido se torna complicado es más difícil", dijo sobre la evaluación de los nombres que podrían meterse en la convocatoria de último minuto.

El técnico de la selección argentina adelantó que ya observó algunos partidos de sus contrincantes en el Mundial y aseveró: "Como todos, son duros, porque además juegan al 100 por 100 y un torneo así se decide por pequeñas cosas. Por suerte ya vamos advertidos teniendo la experiencia del debut en el Mundial pasado".

Para finalizar reflexionó sobre la dura lesión sufrida por Joaquín Panicchelli en la concentración del seleccionado. "Lo de ayer fue muy triste. Se estaba entrenando de una manera increíble. Le mando un fuerte abrazo y también a Juan (Foyth, también lesionado) que son chicos increíbles".