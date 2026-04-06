Fútbol: Diego Jara comenzó su carrera como DT, será en Nicaragua

Diego Jara comenzó su carrera como entrenador en Nicaragua, es el DT de Juventus FC.

El exdelantero entrerriano asumió su primer desafío como entrenador en Juventus FC de Managua, allí ya dirigió sus primeros partidos: ganó uno y empató el otro.

El exfutbolista Diego Jara comenzó una nueva etapa en su carrera profesional tras asumir su primer desafío como entrenador en el fútbol internacional. El entrerriano se instaló en Nicaragua para dirigir a Juventus FC, equipo de la Segunda División.

La llegada de concordiense a Centroamérica se concretó hace algunos días nada más, luego de aceptar una propuesta que marcó su debut formal como director técnico. El exdelantero inició así un camino que había comenzado a proyectar en los últimos años de su carrera como jugador.

En sus primeros días al frente del equipo, Jara ya dirigió dos encuentros oficiales, con un saldo de un triunfo y un empate, en el inicio de su experiencia en el banco de suplentes.

El nuevo destino de Jara es Managua, capital de Nicaragua, donde arrancó su nuevo camino en el fútbol. El club atraviesa un proceso de crecimiento con el objetivo de competir por el ascenso a la máxima categoría.

Según detalló el propio entrenador en declaraciones recogidas por Diario El Sol, su llegada se dio de manera rápida y en el marco de una oportunidad concreta para iniciar su carrera como DT. En ese sentido, destacó el proyecto del club y el grupo de jugadores jóvenes con los que comenzó a trabajar.

En lo deportivo, el equipo ya disputó sus primeros encuentros bajo la conducción de Jara. En su debut empató 1 a 1 como local y luego logró una victoria por 3 a 1 como visitante.