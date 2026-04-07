Daniel Hure deberá dejar el básquet por tiempo indeterminado por una afección cardíaca

El basquetbolista Daniel Hure tendrá que dejar la práctica deportiva durante tiempo indeterminado, debido a una afección cardíaca. Así lo informó este martes Unión de Santa Fe, el club que integra desde hace temporadas en la Liga Nacional.

Según se informó, el ala-pivote se sometió a distintos estudios médicos y los resultados no arrojaron resultados deseados. Por lo tanto, el ex jugador del Centro Juventud Sionista y La Unión de Colón deberá abandonar la actividad sin un tiempo estimado.

A pesar de ser oriundo de la provincia de Córdoba, el Cabrito se convirtió en un entrerriano por adopción desde sus años en Sionista y representó al seleccionado entrerriano masculino en distintos Campeonatos Argentinos de Mayores. De hecho se consagró en tres oportunidades: Misiones 2005 - Mendoza 2008 - Concordia 2013).