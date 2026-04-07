Independiente Rivadavia festejó en su histórico debut por la Copa Libertadores

El elenco cuyano se impuso 1 a 0 y comenzó con el pie derecho en el Grupo C.

Independiente Rivadavia de Mendoza tuvo un debut victorioso en la Copa Libertadores de América: le ganó 1-0 a Bolívar de Bolivia este martes en el Estadio Malvinas Argentinas, en el primer partido de la historia del equipo argentino en la fase de grupos del máximo certamen de clubes de fútbol a nivel continental.

En el primer minuto del encuentro el elenco mendocino hizo historia ya que marcó su primer gol en el torneo. Luego de un tiro de esquina para el equipo boliviano hubo una contra liderada por Sebastián Villa, que cedió para Matías Fernández y su toque sutil dio en el arquero Carlos Lampe que batió su propia valla, según informó en su planilla el árbitro José Humberto Cabero Rebolledo.

El conjunto cuyano quedó entre los equipos que más rápido marcó su primer gol en la Copa Libertadores. Lo logró a los 60 segundos y igualó a Junior de Barranquilla de Colombia en 1971. Ambos quedaron detrás de Academia Puerto Cabello, que demoró apenas 21 segundos en su bautismo goleador en 2024. El dato lo difundió el periodista Silvio Maverino, quien suele producir estadísticas.

Ante del descanso le anularon un gol a Independiente Rivadavia en una jugada en la que Matías Fernández definió tras capitalizar un rechazo de Jesús Sagredo, pero a instancias del VAR el juez lo invalidó porque interpretó que José Florentín molestó al futbolista boliviano.

En el amanecer del complemento Villa tuvo la llave para poder ampliar la diferencia. Primero quedó solo frente a Lampe, pero remató desviado y se perdió el segundo gol. Luego el delantero colombiano no pudo asistir al propio Fernández en una contra peligrosa.

A falta de 20 minutos el conjunto boliviano se complicó por la expulsión de José Sagredo y los mendocinos tuvieron más espacios para poder convertir, consigna Infobae.

Otra vez Villa fue protagonista con un buen centro que Fabrizio Sartori cabeceó a las manos de Lampe. Más tarde el punta Cafetero buscó su gol con dos misiles de que desvió su ex compañero en Boca Juniors.

Independiente Rivadavia se impuso por la mínima diferencia, pero pudo haber marcado más de un gol. Logró un triunfo merecido pues fue superior al Bolívar.

Con esta victoria Independiente Rivadavia lidera el Grupo C con 3 puntos, contra uno de Fluminense (Brasil) y La Guaira (Venezuela) que igualan 0-0 en su estreno. Sin unidades quedó Bolívar.

Cabe recordar que el conjunto mendocino accedió a jugar su primera Copa Libertadores por ganar la Copa Argentina en 2025.

Debido a que su estadio habitual, el Bautista Gargantini, no reúne los requisitos de Conmebol, todos sus partidos como local en el torneo se jugarán en el estadio mundialista de Mendoza.

Este éxito internacional condice con la campaña local que mantiene Independiente Rivadavia, que es único líder de la Zona B del Torneo Apertura argentino, con 26 puntos y una clasificación prácticamente asegurada a los octavos de final. Las estadísticas indican que el equipo dirigido por Alfredo Berti suma ocho triunfos, dos empates y dos derrotas.

En la próxima fecha del certamen más importante del continente a nivel clubes, Independiente Rivadavia visitará el mítico Maracaná para enfrentarse al Fluminense, el 15 de abril desde las 21.30 (hora de Argentina). Bolívar, por su parte, recibirá a La Guaira en el Hernando Siles de La Paz, el 14 de abril.