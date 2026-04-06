Incendios en el Delta: ratifican las penas a los apicultores, pero el caso será revisado por la Corte

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó en febrero las condenas contra los tres apicultores hallados responsables del incendio de gran magnitud en el Delta del Paraná ocurrido en 2022. Ahora, el tribunal concedió un recurso extraordinario presentado por la defensa pública, por lo que deberá intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación, supo ANÁLISIS.

La resolución de Casación ratificó el fallo dictado en julio de 2025 por la jueza federal Noemí Berros, quien había condenado a Jesús Alberto Magallanes, Oscar Alberto Magallanes y Miguel Ramón Morales por el delito de estrago doloso. Las penas impuestas fueron de 3 años y 6 meses de prisión para los hermanos Magallanes, y de 3 años y 2 meses para Morales.

Durante el proceso, el fiscal federal José Ignacio Candioti había solicitado penas de cuatro años de prisión, incluso de cumplimiento efectivo, lo que finalmente fue parcialmente receptado en la sentencia.

Como contó ANÁLISIS oportunamente, el caso tuvo origen en el incendio ocurrido el 23 de agosto de 2022 en la zona del arroyo El Tigre, en las Islas Lechiguanas, departamento Gualeguay (a la altura de la progresiva del kilómetro 310 de la ribera izquierda del río Paraná), donde el fuego arrasó unas 6.000 hectáreas de humedales. El humo generado afectó a ciudades como Rosario y Buenos Aires, con impacto en la salud y el ambiente.

Tras una larga investigación, el fiscal federal Candioti llevó a juicio a los apicultores, donde finalmente se los encontró responsables de haber iniciado una quema de pastizales que se propagó a lo largo del humedal, ocasionando un incendio de grandes dimensiones.

Durante el debate oral realizado el año pasado, el fiscal remarcó que el delito de estrago doloso afecta un bien jurídico central como la seguridad pública. También destacó la importancia de los humedales como ecosistemas clave para la biodiversidad, la regulación hídrica y la mitigación del cambio climático.

Finalmente, enfatizó que la protección del ambiente es una obligación primordial del Estado, no solo hacia la sociedad actual sino también en resguardo de las futuras generaciones.

El caso va a la Corte Suprema

Tras la confirmación de las condenas, el Ministerio Público de la Defensa interpuso un recurso extraordinario federal contra la resolución del 26 de febrero de 2026. La presentación dio lugar a la formación de un incidente ante Casación, que finalmente concedió la vía para que el caso sea revisado por la Corte Suprema.

De este modo, el expediente avanza hacia la instancia final, en un caso considerado precedente en materia de delitos ambientales en el Delta del Paraná.

Restituyen embarcaciones, herramientas y celulares

Por otra parte, en una resolución fechada el 1º de abril, el Tribunal Oral Federal de Paraná ordenó la devolución de distintos elementos secuestrados —incluidas embarcaciones, herramientas y teléfonos celulares— a los imputados, y se dispuso levantar la inmovilidad jurídica sobre una de las lanchas registrada a nombre de uno de ellos.