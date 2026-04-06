Estafas con viajes turísticos: una empresa de Gualeguaychú confirmó 200 afectados entrerrianos

La estafa de la agencia de viajes Traveling sigue sumando repercusiones en todo el país y afecta de manera directa a la ciudad de Gualeguaychú, donde una reconocida empresa local confirmó que cerca de 200 personas resultaron perjudicadas. Se trata de clientes que habían contratado paquetes turísticos y que hoy no tienen respuestas tras la repentina desaparición de la firma.

La situación salió a la luz a raíz de una presentación colectiva por estafa y el testimonio de una damnificada gualeguaychuense a ElDia. A partir de allí, la firma Roffe Turismo difundió este lunes un comunicado en el que detalló el alcance del problema y su vínculo comercial con la agencia involucrada, que operaba desde Buenos Aires.

En ese mensaje, la empresa explicó: “Como es de público conocimiento el accionar de la agencia de turismo Traveling, dueño Diego Navarro. Nuestra agencia sumada a dos agencias más de la ciudad vendíamos sus paquetes turísticos tercerizados. Han dejado pasajeros en todo el país sin respuesta a sus viajes".

Más de mil afectados en todo el país

El comunicado también advierte que el impacto de la estafa de Traveling no se limita a una sola ciudad, sino que se extiende a nivel nacional. Según precisaron, la cantidad de damnificados supera el millar, incluyendo tanto a pasajeros como a prestadores turísticos.

En ese sentido, agregaron: “Sumado a todos los pasajeros que vendía la propia empresa, superan los más de mil afectados, siendo de Gualeguaychú alrededor de 200 pasajeros, también así hoteleros y gastronómicos sin los servicios abonados”.

La situación generó preocupación no solo entre quienes habían contratado viajes a destinos como Brasil, Punta Cana o Europa, sino también en el sector turístico, que enfrenta consecuencias económicas por servicios que no fueron pagados.

Intervención judicial y pedido de cautela

Frente a este escenario, desde Roffe Turismo señalaron que ya se encuentran trabajando junto a la Justicia para intentar dar respuestas a los damnificados. La causa quedó radicada en el ámbito judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

“Queremos llevar tranquilidad de que se está trabajando en conjunto con el juzgado de Buenos Aires. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº27, bajo el número 14508/2026”, informaron en el comunicado.

Además, pidieron responsabilidad en la difusión del caso: “Agradecemos que se difunda la información correcta para no generar inconvenientes”, y concluyeron que “se seguirá trabajando para resolver y llevar respuestas a cada persona de todo el país. Agradecemos la comprensión para este tema tan delicado por cada pasajero y agencia afectada”.

Una empresa que desapareció sin dejar rastros

De acuerdo a la denuncia colectiva, la megaestafa de Traveling se concretó cuando la empresa dejó de operar de manera abrupta. Los clientes reportaron que la firma dejó de responder mensajes y eliminó sus redes sociales.

Muchos de los afectados realizaban pagos mensuales con la expectativa de concretar viajes internacionales, que finalmente nunca se materializaron. La falta de comunicación y la desaparición de la empresa encendieron las alarmas y derivaron en una causa judicial que ahora busca determinar responsabilidades.

Mientras avanza la investigación, crece la incertidumbre entre los damnificados, que esperan recuperar su dinero o al menos obtener una respuesta clara sobre el destino de sus ahorros.