Municipios al límite: los reclamos que llevarán los intendentes del PJ a la reunión con Frigerio

Los intendentes Adrián Fuertes (Villaguay) y Damián Arévalo (Feliciano) sintetizaron los planteos que formularán gobernador Rogelio Frigerio en el encuentro de este martes a las 15 en el (Centro Provincial de Convenciones) en Paraná. La absorción de gastos que corresponden a la provincia y la discrecionalidad en el reparto de recursos serán parte de la agenda.

El encuentro, que ocurre en medio de una caída abrupta de la coparticipación y una crisis que ya obligó a algunos municipios a pagar parte de los salarios con bonos alimentarios, servirá para que desde el espacio se plantee una agenda de reclamos urgentes que van desde el financiamiento básico hasta críticas por la discrecionalidad en el reparto de fondos.

El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, en quien transitoriamente recayó la presidencia rotativa de la liga, advirtió ante Radio Plaza que la situación de los municipios “se torna insostenible” en virtud de lo que calificó como “un círculo vicioso” producto de la menor actividad económica y la consecuente reducción de ingresos, lo que complica la prestación de servicios básicos.

Según anticipó en el programa Puro Cuento, a la reunión con el mandatario llevará cuestionamientos en razón de que los municipios están absorbiendo funciones que corresponden a otros niveles del Estado, como mantenimiento de escuelas, obras menores e infraestructura básica. “Todos los días estamos cortando el pasto, arreglando baños, arreglos de desagües, problemas de cloacas y de agua”, enumeró.

De cara al encuentro, adelantó que plantearán la necesidad de defender los recursos provinciales y municipales. “Hay una situación que se está haciendo cada vez más acuciante, fruto claramente de un programa económico que no tiene absolutamente nada que ver con los intereses de la patria”, remarcó.

También se refirió al estado de la infraestructura vial y cuestionó la falta de inversión del fondo vial, al tiempo que advirtió sobre una “doble imposición” ante la implementación de peajes sin reducción del impuesto a los combustibles.

Ventaja de municipios "amigos"

Desde Feliciano, Damián Arévalo traerá sus reclamos a la capital provincial. También en Radio Plaza, el intendente del norte entrerriano marcó que la situación es crítica: el desfasaje financiero entre la inflación (30-35%) y la baja en los recursos reales llega a representar un 45% menos de capacidad operativa en comparación con el año anterior, precisó.

"Muchos municipios corren el riesgo de convertirse únicamente en pagadores de sueldos, frenando por completo la obra pública", señaló Arévalo, quien destacó que la recaudación local también se desplomó porque los vecinos, ante la crisis, priorizan el consumo básico sobre el pago de tasas.

En diálogo con el programa Amanece que no es poco, Arévalo también mencionó cómo los municipios están subsidiando gastos que corresponden a la provincia o la Nación.

Compra de pintura para escuelas, arreglos de baños, compra de medicamentos y pasajes por motivos de salud que los hospitales no cubren, suministro de combustible para los patrulleros, mantenimiento de caminos que legalmente son competencia provincial fueron algunos de los aspectos que enumeró.

"Somos la primera línea de batalla. El vecino no golpea la puerta de la Casa Gris, golpea la del intendente cuando no tiene para comer o viajar", enfatizó.

Por último, Arévalo introdujo un tema que será parte de la agenda del encuentro: un malestar palpable respecto a la distribución de fondos extraordinarios.

Arévalo cuestionó la "discrecionalidad" del gobierno provincial, señalando que municipios "amigos" han recibido aportes de hasta 100 millones de pesos, mientras que otros en igualdad de condiciones solo reciben asistencia mínima, como "15 colchones" tras una inundación.

El pedido hacia Frigerio apuntará a que cualquier auxilio financiero que la provincia reciba de la Nación sea coparticipable con los municipios.