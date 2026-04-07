Trabajadores estatales protestaron frente a la Caja de Jubilaciones contra la reforma previsional

La protesta se desarrolló con corte de tránsito en inmediaciones del organismo y reunió a delegados del Departamento Paraná. Anticipan un plan de lucha provincial.

Trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizaron este martes frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, donde realizaron una asamblea en la vía pública en rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno provincial.

La protesta se desarrolló con corte de tránsito en inmediaciones del organismo y reunió a delegados del Departamento Paraná.

En ese marco, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, explicó que la medida fue definida en un plenario de delegados y se enmarca en una estrategia más amplia de resistencia.

El dirigente señaló que el objetivo es fortalecer la unidad de los distintos sectores sindicales y avanzar hacia un plan de lucha a nivel provincial. “Estamos planteando en esta asamblea circular la palabra a cada uno de los delegados para seguir construyendo esta fuerza que necesitamos de la Intersindical”, indicó, y anticipó que en breve se realizará un plenario provincial para definir las próximas medidas.

Críticas al proyecto oficial

Muntes indicó que no han accedido al proyecto, sino “a los vectores que andan circulando. Hicimos un análisis crítico de estos vectores que son de mucho ajuste a la clase trabajadora, a nuestro sistema previsional”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el gremio rechaza de manera integral la propuesta. “Nosotros no es que estamos cambiando, le decimos que no a este proyecto de reforma”, enfatizó, al tiempo que advirtió que la iniciativa “es ir directamente en contra de los trabajadores y trabajadoras”.

Propuesta alternativa

Frente a este escenario, ATE anunció que elaboró una propuesta alternativa que será presentada ante la Legislatura provincial. Según explicó Muntes, la iniciativa apunta a modificar el esquema de financiamiento del sistema previsional sin afectar los ingresos de los trabajadores.

“Lo que necesitamos es construir una propuesta alternativa, que es necesario gravar a los sectores que más plata están ganando y no los trabajadores y trabajadoras”, expresó.

En esa línea, precisó que la propuesta contempla mayores cargas impositivas a sectores concentrados de la economía. “Hay otra alternativa que se grave a los sectores más concentrados, fundamentalmente la minería, el juego, el poder financiero y los sectores que no aportan como deberían”, detalló.

Plan de lucha

El dirigente adelantó que la protesta continuará con nuevas acciones en toda la provincia. “Ese plan de lucha no solamente tiene que culminar en una gran marcha provincial, sino que tenemos que sostenerlo para decirle definitivamente no al proyecto de reforma”, concluyó.

La movilización se extendió durante la mañana y generó interrupciones en el tránsito en la zona de la Caja de Jubilaciones, sobre calle Andrés Pasos de la capital entrerriana.