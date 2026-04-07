Con presencia entrerriana, “Las Yaguaretés” confirmaron la lista para Hong Kong

Dos entrerrianas fueron convocadas para participar de la primera etapa de las tres finales del SVNS World Championship con Las Yaguaretés. Se trata de la concordiense Paula Pedrozo y la villaguayense Antonella Reding, quienes afrontarán del 17 al 19 de abril en Hong Kong un nuevo desafío con el seleccionado argentino femenino de rugby. Allí también se presentarán los Pumas 7’s, que también cuentan con plantel confirmado.

Reding y Pedrozo integran una lista que también está conformada por Virginia Brígido, Candela Delgado, Malena Díaz, Cristal Escalante, Sofía González Francesca Iacaruso, Milagros Lecuona, Azul Medina, Josefina Padellaro, Talía Rodich, María Taladrid y Ruth Velázquez.

Las dirigidas por Nahuel García recuperaron en sus filas a Padellaro, quien ya se encuentra recuperada del esguince de tobillo sufrido en Montevideo. Se mantiene dentro de las convocadas la misionera Velázquez, quien había reemplazado a Padellaro en San Pablo.

“Luego de terminar las tres etapas del SVNS 2, habiendo cumplido con creces el objetivo de clasificar primeros y ser el mejor equipo de la serie, nos estamos preparando para el mayor desafío que puede tener el rugby de seven a nivel mundial, que es jugar el SVNS World Championship”, manifestó el head coach.

Paula Pedrozo, la concordiense es referente y capitana de Las Yaguaretés.

“Están los mejores equipos del mundo, los primeros ocho y los más competitivos del SVNS 2, así que va a ser una gran experiencia para Argentina, primera vez en este contexto y en este lugar con nuestro seleccionado nacional”, señaló García.

“Sería espectacular para Argentina poder ascender algún escalón en el ranking, nosotros hoy estamos en la novena posición y el objetivo es meternos entre los ocho o siete mejores, cosa que va a ser extremadamente difícil. Con esa mentalidad vamos a afrontar las tres etapas que tenemos por delante, con la ilusión de siempre y la pasión por seguir representando al rugby argentino, en este caso en el primer nivel”, agregó.

Las Yaguaretés compartirán el Grupo C con Estados Unidos, Francia y España. Los otros estarán conformados por Nueva Zelanda, Fiji, Japón y Brasil (A) y Australia, Canadá, Gran Bretaña y Sudáfrica (B).

El fixture de Las Yaguaretés comenzará el 16 de abril ante Francia (23.30); continuará el 17 del corriente ante Estados Unidos (2.57) y España (22.30).

Antonella Reding, entre las convocadas para Hong Kong.

Torneo

El SVNS World Championship contará con la participación de 12 seleccionados masculinos y 12 femeninos (los ocho que participaron del SVNS Series más los cuatro que clasificaron del SVNS 2), y se consagrará como campeón de cada categoría el equipo que más puntos sume concluidas las tres etapas: Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio). En lo que respecta a la temporada que viene, los primeros ocho equipos de cada categoría disputarán el SVNS Series, mientras que los últimos cuatro buscarán la clasificación mediante los torneos del SVNS 2.

Los Pumas 7´S

De los 14 convocados, se destacan los regresos del capitán Santiago Mare y Joaquín Pellandini, que se encontraban en plena recuperación de sus lesiones. Mare arrastraba una lesión en el pie ocasionada en el Seven de Perth, mientras que Pellandini una en el hombro derecho sufrida en Singapur. Los experimentados jugadores regresan al plantel en un importante momento de cara a las tres finales del World Championship.

El plantel está conformado por Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Luciano González, Matteo Grazziano, Santiago Mare, Marcos Moneta, Eliseo Morales, Joaquín Pellandini, Gregorio Pérez Pardo, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

Grupos:

Grupo A: Sudáfrica, Argentina, España y Uruguay

Grupo B: Fiji, Francia, Gran Bretaña y Alemania

Grupo C: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Kenia

Fixture

Vs España, 00:16 hs (viernes 17 de abril)

Vs Uruguay, 03:23 hs (viernes 17 de abril)

Vs Sudáfrica, 23:39 hs (viernes 17 de abril)