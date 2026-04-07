Estancia Grande se prepara para recibir la cuarta edición del Festival Provincial del Gaucho Entrerriano

La localidad de Estancia Grande, ubicada en el departamento Concordia, será la sede de la cuarta edición del Festival Provincial del Gaucho Entrerriano este domingo 12 de abril en el predio de la Plaza San Martín. El evento es organizado con el objetivo de celebrar y preservar las costumbres tradicionalistas de la provincia de Entre Ríos y comenzará a partir de las 9 de la mañana con un desfile criollo que reunirá a diversas agrupaciones gauchas de la región.

El cronograma oficial de la festividad iniciará con el despliegue de las agrupaciones tradicionales por las calles de la localidad, seguido por el acto protocolar que contará con la presencia de autoridades municipales y provinciales.

Una vez finalizadas las instancias formales, el público podrá acceder a un patio de comidas, donde se ofrecerá una variedad de platos pertenecientes a la cocina típica de la zona. Durante la tarde, la atención se centrará en el campo de actividades para el desarrollo de las destrezas criollas, que incluirán competencias de carrera de tachos y diversas categorías de jineteadas.

La música tendrá un lugar preponderante en el escenario mayor Henry Panozzo, donde se presentarán reconocidos exponentes para dar cierre a la jornada. La programación artística confirmada incluye la actuación del Grupo Nuevo Itatí y de Padularrosa Romero y Estrella del Litoral.

La actividad será con entrada libre y gratuita.

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