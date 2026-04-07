Legislador oficialista advierte que "seguir postergando la reforma previsional pone en jaque al sistema"

El presidente del bloque de senadores oficialistas en el Senado, Rubén Dal Molín (JxER-Federación), advirtió sobre la situación del sistema previsional provincial y llamó a asumir una discusión “incómoda pero imprescindible para evitar el colapso".

“La discusión previsional que estamos dando en Entre Ríos incomoda porque obliga a decir la verdad. Y la verdad es que ordenar un sistema desbalanceado desde hace años no da votos, no trae beneficios políticos inmediatos y exige asumir costos. Pero hay momentos en los que la dirigencia tiene que decidir si está dispuesta a hacerse cargo o si va a seguir mirando para otro lado. Este es uno de esos momentos”, afirmó.

A través de un comunicado de prensa, Dal Molín sostuvo que la crisis "no apareció de un día para el otro, sino que es el resultado de años de decisiones en las que se fueron acumulando beneficios, excepciones y privilegios sin resolver con seriedad cómo se financiaban".

“Eso no es responsabilidad de un solo gobierno. Es una responsabilidad compartida por buena parte de la dirigencia política, sindical, institucional y también por quienes durante años prefirieron no dar esta discusión. Pero que la responsabilidad sea compartida no la vuelve menos urgente. Al contrario: la vuelve más grave”, remarcó.

El senador señaló que hoy el sistema previsional arrastra un déficit mensual cercano a los 39.000 millones de pesos, que se cubre con recursos de todos los entrerrianos, incluso de quienes no forman parte del sistema.

“Y esto es lo central: si no se corrigen estos desequilibrios en un plazo razonable, en pocos años ya no se va a estar discutiendo cómo mejorar la Caja, sino cómo sostenerla. O peor todavía: cómo hacer para pagar las jubilaciones. No es una exageración. Es la consecuencia directa de seguir pateando el problema para adelante”, advirtió.

En ese sentido, el legislador cuestionó "las simplificaciones y consignas con las que algunos sectores intentan esquivar el fondo del debate".

“Presentar esto como una discusión ideológica o reducirlo a una consigna, es una forma de no hacerse cargo. También lo es sostener que todo puede seguir igual, porque eso implica trasladar el costo a toda la sociedad y comprometer el futuro del sistema”, expresó.

Dal Molín remarcó además que la Caja “no es un tema sectorial”, porque se financia con el esfuerzo de toda la provincia. “La sostienen también miles de entrerrianos que nunca van a acceder a sus beneficios y que, en muchos casos, se jubilan por Anses con ingresos mucho más bajos. Esa desigualdad también forma parte de la discusión y no puede seguir siendo ignorada”, indicó.

Finalmente, sostuvo que una eventual reforma debe encararse con diálogo, responsabilidad y sensibilidad, pero subrayó que ya no hay margen para seguir postergando definiciones. “Nadie plantea avanzar sin escuchar ni desconocer derechos. Pero tampoco se puede seguir evitando decisiones necesarias para garantizar que el sistema siga existiendo. Durante años se eligió no hacerlo. Hoy ya no hay más tiempo para seguir postergando esa responsabilidad”, concluyó.