Muerte del enfermero entrerriano en Palermo: dieron a conocer los primeros resultados de la autopsia

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser, informó este lunes sobre los primeros avances en el expediente por averiguación causales de muerte en el que se investigan las circunstancias del fallecimiento de Eduardo Alejandro Bentancourt, el enfermero de 44 años -oriundo de Gualeguaychú- que el viernes pasado fue hallado sin vida en un departamento del barrio porteño de Palermo.

De acuerdo con el adelanto de autopsia remitido por el Cuerpo Médico Forense a la fiscalía, la muerte se produjo como consecuencia de una “cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar”. No obstante, se encuentran pendientes los estudios histopatológicos y toxicológicos, cuyos resultados permitirán profundizar el análisis médico-legal.

El informe forense indica que el cuerpo presentaba una venopuntura con halo equimótico (signo de vitalidad) en el pliegue del codo derecho, sin otras lesiones traumáticas ni indicios de heridas defensivas. Asimismo, se estableció que la persona fallecida se encontraba en posición sentada al momento de su muerte y que padecía una patología cardiovascular preexistente.

En relación con la data de fallecimiento, los profesionales estimaron que el deceso ocurrió en un intervalo aproximado de entre tres y cinco días previos a la autopsia, realizada el 4 de abril de 2026 a las 8.

Por otra parte, los peritos de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad que relevaron el lugar del hecho, no hallaron, hasta el momento, indicios o elementos que permitan suponer la participación de terceras personas.

El caso

Según surge de las actuaciones, el 3 de abril último, alrededor de las 13.40, personal policial de la comisaría vecinal interviniente ingresó al departamento ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400 junto con familiares del fallecido, donde lo hallaron sentado en una silla, sin signos vitales. A las 13.53, el médico del SAME interviniente constató el fallecimiento.

Segun consignó el portal de la Procuración de la Nación, durante la inspección del lugar, en la cocina se observó una caja pequeña de cartón con ampollas —dos de ellas rotas parcialmente y llenas y una tercera en el cesto de basura vacía—, una jeringa y un guante de látex. Además, se secuestraron tres teléfonos celulares —marcas iPhone, Samsung y Xiaomi— que los familiares los reconocieron como pertenecientes a la persona fallecida y cuya peritación se encuentra en curso.

En cuanto a las sustancias halladas —entre ellas propofol 10 mg, fentanilo 0,5 mg y lidocaína—, la fiscalía dispuso medidas para determinar su trazabilidad, origen y eventuales responsabilidades vinculadas a su forma de obtención.

El contenido de las ampollas abiertas fue remitido al Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, donde será analizado el próximo 13 de mayo. "Se estima que los resultados preliminares estarán disponibles en un plazo de siete días hábiles, el cual podrá extenderse en caso de resultar necesario repetir las pruebas", se indicó.

La investigación se encuentra delegada en la fiscalía, conforme lo establece el artículo 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en virtud de no haberse individualizado hasta el momento a posibles responsables e interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, a cargo de Santiago Bignone.

La pesquisa continúa en curso y no se descarta la adopción de nuevas medidas en función de los resultados pendientes.