Inglaterra: el gualeyo Lisandro Martínez se reincorporó al plantel del United

Lisandro Martínez volvió a entrenar a la par de sus compañeros de Manchester United.

El entrerriano Lisandro Martínez se reincorporó a los entrenamientos, junto al resto de sus compañeros, en el Manchester United. El gualeyo se sumó al plantel Rojo durante la concentración en Dublín, según confirmó la página web oficial del club.

Es de recordar que el defensor entrerriano estuvo lejos de las canchas desde febrero y se perdió los últimos cinco partidos del club. Ahora el cuerpo técnico evalúa si entrará en acción cuando el United se enfrente al Leeds United el próximo lunes, por una nueva fecha de la Premier League.

Por otra parte, Patrick Dorgu aún no se ha incorporado a los entrenamientos con el resto del plante a pesar de haber viajado con el equipo a la República de Irlanda. El internacional danés continúa trabajando individualmente.