Nación cedió y le pagará a Santa Fe y a Corrientes las deudas con las cajas jubilatorias

Los gobernadores de Santa Fe y Corrientes, por separado, firmaron este martes con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, acuerdos para que Nación pague las deudas que mantiene con las cajas jubilatorias de esas provincias. El flujo de fondos se había cortado en 2024 a raíz de un decreto firmado por Javier Milei.

Maximiliano Pullaro y la ministra firmaron un convenio por 120 mil millones de pesos que la Nación se comprometió a pagar en 12 cuotas en concepto de deuda que la ANSES mantiene con la provincia con la que se financia el déficit de la Caja de Jubilaciones santafesina.

El acuerdo tiene como objetivo restablecer el flujo mensual de fondos que la Nación había interrumpido a raíz de uno de los artículos del decreto 280 que firmó el presidente Javier Milei a fines de marzo de 2024. Entre otras cuestiones ríspidas, el documento elimina las transferencias que la ANSES realizaba a las cajas de jubilaciones que todavía están en control de 13 provincias.

Lo acordado este martes plantea que la transferencia se hará en concepto de anticipo de capital correspondiente y resultante a la auditoría del ejercicio 2026, mientras que, en relación a los ejercicios entre 2020 y 2025 los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y auditorías con plena colaboración de Anses y el Gobierno de Santa Fe.

“Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos”, señaló Pullaro tras la firma. En sus redes sociales, el mandatario santafesino señaló que firmaron “un acuerdo para que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los santafesinos. Se comienza a pagar en cuotas, los fondos que Nación debe aportar por ley a la Provincia por la Caja de Jubilaciones”, explicó.

La diputada y ex vicegobernadora, Gisella Scaglia precisó que más allá de lo acordado “Santa Fe no renuncia al juicio por el stock de deuda, que son los años que la Nación no transfirió”.

Por su parte, el correntino Juan Pablo Valdés también pasó por la oficina de Pettovello para firmar su acuerdo mediante el cual la ANSES reintegrará 40 mil millones de pesos de la deuda que tiene con el Instituto de Previsión Social de Corrientes.

"Durante años, esta situación comprometió la caja previsional y conllevaba un gran esfuerzo financiero de la Provincia para la sustentabilidad de los fondos. Hoy sentamos precedentes de una reparación histórica y restituimos a los jubilados lo que siempre debió ser suyo", comentó el gobernador en su cuenta de X.

Qué decía el decreto que cortó los fondos para las cajas jubilatorias de las provincias

El DNU 280/24 eliminaba las transferencias que la ANSES realizaba a las cajas de jubilaciones que todavía están en control de 13 provincias.

En el lote de provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación y debían recibir fondos nacionales hay distritos de todos los signos políticos. Se cuentan peronistas como Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego; oficialismos provinciales como Córdoba, Misiones, Neuquén y Santa Cruz; y los ex JxC Chaco, Chubut, Corrientes y Santa Fe.

Desde enero 2024, apenas llegado al poder, el Gobierno había dejado de transferir las partidas millonarias a las provincias que también habían reclamado a la gestión de Alberto Fernández por la actualización de los montos coparticipables con los que se financia la ANSES.

El DNU eliminó los artículos 92, 93 y 94 de la ley de Presupuesto 2023 -que estaba vigente entonces ante la ausencia de un ley de leyes para 2024- y que obligaba al Gobierno a cubrir esa diferencia antes del día 20 de cada mes, una política establecida durante la administración de Mauricio Macri para saldar una larga discusión judicial entre la Nación y las provincias.