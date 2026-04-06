Pese al pedido de preventiva, liberaron a los padres de la joven con discapacidad fallecida en Federación

La justicia dispuso la liberación de los padres de Luana, la adolescente con discapacidad que fue hallada sin vida y en avanzado estado de descomposición en su casa del barrio 58 Viviendas de Federación.

Según trascendió, a pesar de que la fiscal Josefina Penón había solicitado inicialmente 30 días de prisión preventiva para ambos padres —bajo la carátula de abandono de persona seguido de muerte—, una orden con la firma del Juez de Garantías, Sergio Rondoni Caffa, revocó la detención y ordenó que la pareja recupere la libertad de forma instantánea.

Luana, de 15 años y con parálisis cerebral, fue encontrada muerta el pasado jueves. Los peritajes forenses fueron contundentes al señalar que la data de muerte era de al menos 30 días, periodo en el cual la madre habría impedido el ingreso de familiares al cuarto alegando una “enfermedad contagiosa”.

La liberación de los imputados en una etapa tan sensible de la investigación ha puesto a la justicia de Federación bajo la lupa. Los vecinos publicaron quejas en redes sociales y estarían organizando una protesta con pedido de justicia.

Fuente: Ahora.