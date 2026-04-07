Básquet: el selectivo masculino provincial U11 pasó por Colón y Paraná

El proceso de selección pasó por los estadios de La Unión de Colón y Quique Club de Paraná.

La Federación de Básquet de Entre Ríos sigue adelante proceso de observación y evaluación de la categoría Mini (U11), rumbo a lo que será la conformación del representativo provincial para el Campeonato Argentino.

En ese marco, durante los últimos días el entrenador Gerónimo Díaz Vélez trabajó en las localidades de Colón y Paraná. En primer término, en el gimnasio del Club La Unión, la práctica se llevó a cabo con la participación de 22 jugadores de Colón, San José y Villa Elisa.

Por su parte, el pasado jueves, el gimnasio “Guillermo Gayá” del Quique Club fue el escenario en la capital provincia, donde entrenaron jugadores de las Asociaciones de Paraná (APB) y Santa Elena (ABSE).

El presidente de la Federación, Julio Giménez, junto a otros dirigentes del Consejo Directivo FBER, estuvieron presentes acompañando cada jornada.

Desde la FBER agradecieron el notable acompañamiento de las Asociaciones anfitrionas y sus dirigentes. Del mismo modo, extendieron el reconocimiento a los “profes” locales, por el compromiso y la responsabilidad para ser parte de las convocatorias.

Por otra parte, se informó desde la Federación que el DT Juan Ignacio Conti estuvo presenciando encuentros de la categoría de clubes de la Asociación de Concordia para continuar con el análisis de los jóvenes valores. Además, Gerónimo Díaz Vélez hizo lo propio en Concepción del Uruguay con instituciones de La Histórica.