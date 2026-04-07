Colón ratificó su liderazgo como destino turístico en Semana Santa y consolida un modelo de gestión activa

En un escenario nacional condicionado por el crecimiento del turismo emisivo y la pérdida de poder adquisitivo, Colón volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos de la costa del Río Uruguay durante Semana Santa 2026. La ciudad alcanzó un 80% de ocupación, ubicándose por encima de la media nacional, estimada en 72%, y de la provincial, que se situó en 74%.

El balance realizado desde la gestión municipal arrojó además un impacto económico total de $3.175.000.000, reflejando el dinamismo de una actividad que continúa siendo uno de los principales motores del desarrollo local. La articulación entre el sector público y privado, sumada a una planificación estratégica sostenida, permitió sostener la competitividad del destino y ampliar el derrame económico en comercio, gastronomía y servicios.

La Municipalidad de Colón destacó que estos resultados son consecuencia de una política pública activa que entiende al turismo como una industria de oportunidades y como una herramienta central para la generación de empleo, inversión y desarrollo. La ciudad volvió a demostrar su capacidad para atraer visitantes, diversificar experiencias y responder con eficiencia a un contexto turístico desafiante.

Fortaleza del destino y calidad de la experiencia

Uno de los indicadores más relevantes del período fue la estadía media, que se ubicó en 3 noches, superando ampliamente los registros nacionales. Este dato da cuenta de una mayor fidelización del visitante y de una oferta turística capaz de sostener el interés durante varias jornadas, a partir de una cartera de productos diversa y competitiva.

A pesar de las inclemencias climáticas, con un marcado descenso de temperatura y lluvias durante el fin de semana, la infraestructura turística de Colón respondió con solidez. Las playas funcionaron con el respaldo del Servicio Municipal de Guardavidas, mientras que el nivel del río Uruguay favoreció el desarrollo de excursiones náuticas, bancos de arena y paseos en lanchas y catamaranes.

A ello se sumó la actividad del centro comercial a cielo abierto, las bodegas y los emprendimientos regionales, que contribuyeron a sostener el flujo turístico.

Una agenda diversa que movilizó a la ciudad

La convocatoria estuvo respaldada por una programación de eventos pensada para distintos públicos. Entre las propuestas destacadas se encontraron el Vía Crucis Viviente, el 2° Encuentro de Rodanteros y la tradicional Regata Meseta de Artigas, junto con la Feria del Puerto, que sumó artesanías, sabores regionales y espectáculos musicales.

La agenda se completó con iniciativas como Noches Termales en Termas Colón, la obra teatral El Lazo de las Edelweiss en el Molino Forclaz, ferias locales, astroturismo en El Palmar y experiencias de enoturismo en bodegas de la zona. Esta variedad permitió sostener una intensa actividad cultural, recreativa y turística en toda la Microrregión Tierra de Palmares.

Gestión, articulación y desarrollo regional

Desde la gestión municipal se destacó que los resultados de este fin de semana largo se apoyan en pilares concretos de trabajo. Entre ellos se encuentran la gobernanza turística y el fortalecimiento de la microrregión, que permiten una mejor distribución territorial del flujo de visitantes y consolidan la idea de destino integral.

También se remarcó la importancia del marketing de experiencias, con una agenda segmentada para públicos familiares, de eventos y naturaleza, y del fortalecimiento de la identidad y el patrimonio local, a través de la presencia de artesanos, productores y propuestas gastronómicas que pusieron en valor el saber hacer colonense.

Un impacto que fortalece el liderazgo turístico de Colón

Con casi 30.000 pernoctes, una circulación diaria de 2.500 excursionistas y un gasto per cápita estimado en $104.000, Colón ratificó durante Semana Santa un perfil de visitante que prioriza la calidad de los servicios, la seguridad y la hospitalidad del destino. Además, se observó una mayor demanda en establecimientos hoteleros, reflejando una tendencia hacia servicios de mayor nivel.

Estos indicadores consolidan a Colón como uno de los destinos líderes del calendario turístico nacional y reafirman el camino de una gestión que apuesta a la promoción segmentada, la mejora continua y el trabajo conjunto para sostener al turismo como principal motor del desarrollo de la ciudad.