Tucumán: detuvieron a un adolescente que llevó a la escuela un arma cargada con seis balas

Un episodio de extrema tensión sacudió a una escuela secundaria de San Miguel de Tucumán, donde un alumno de 17 años fue detenido este martes tras ingresar armado a un aula en pleno horario de clases.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en la periferia de la capital tucumana, cuando un estudiante advirtió que su compañero portaba un arma de fuego y dio aviso inmediato a las autoridades escolares. Ante la gravedad de la situación, los directivos activaron el protocolo y realizaron un llamado al 911.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar, coordinaron el operativo con el personal docente e ingresaron al aula de cuarto año donde se dictaba una clase de Biología. Allí, el joven fue reducido sin que se registraran incidentes.





Al requisarlo, los agentes constataron que llevaba un revólver cargado con seis municiones, lo que generó conmoción entre alumnos, docentes y familias. A pesar del riesgo, la intervención fue rápida y permitió evitar una situación de mayor gravedad.

Según las primeras hipótesis, el adolescente habría llevado el arma con intenciones de amedrentar a otros estudiantes, aunque las motivaciones aún son materia de investigación. También se busca determinar cómo obtuvo el revólver.

Por su edad, el joven quedó a disposición de la Justicia y podría enfrentar cargos penales. Además, no se descarta que se analicen responsabilidades en su entorno familiar si se comprueba negligencia en el acceso al arma.

Tras el hecho, el gobernador Osvaldo Jaldo ordenó reforzar los controles en establecimientos educativos de la provincia.

Fuente: Cadena 3