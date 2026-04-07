Proponen crear un programa integral contra la discriminación en Paraná

Ingresó al Concejo Deliberante de Paraná un proyecto para crear el programa “Paraná Libre de Discriminación”. La iniciativa fue presentada por los concejales Silvia Campos y Pablo Donadío (Juntos por Entre Ríos) y busca que el Municipio asuma un rol activo en la prevención y abordaje de la discriminación, con asistencia a víctimas, campañas de concientización y trabajo articulado con instituciones.

En la sesión de este martes ingresó al Concejo Deliberante de Paraná un proyecto de ordenanza que propone la creación del programa “Paraná Libre de Discriminación”, impulsado por los concejales Silvia Campos y Pablo Donadío (Juntos por Entre Ríos).

La iniciativa plantea que los municipios, por su cercanía con la comunidad, ocupan un rol clave en la implementación de políticas de igualdad. En ese sentido, propone que el Estado municipal asuma un papel activo: que deje de ser un mero espectador para convertirse en el primer nivel de contención, asistencia y respuesta frente a situaciones de discriminación.

El proyecto se nutre de la trayectoria de sus impulsores: Silvia Campos, ex delegada del Inadi en Entre Ríos, y Pablo Donadío, con una década de desempeño como Defensor del Pueblo Adjunto de la ciudad de Paraná. En ese marco, ambos subrayaron que se trata de una iniciativa abierta y participativa basada en la convicción de que las transformaciones sociales duraderas se construyen a partir del diálogo con la comunidad y las instituciones, por lo que convocaron a los distintos actores a involucrarse activamente en su desarrollo.

El proyecto prevé la creación de un programa con múltiples líneas de acción, entre ellas la recepción de consultas y denuncias, el asesoramiento jurídico gratuito, el desarrollo de campañas de sensibilización y la producción de estadísticas locales que permitan diseñar políticas públicas más eficaces.

“El vecino no puede sentirse solo ni desamparado frente a un acto de discriminación. Desde el ámbito local debemos dar una respuesta inmediata y adecuada, articulando además con la Dirección de Derechos Humanos de la Provincia, a cargo de la Dra. María Ema Bargagna”, afirmó la presidenta del bloque Juntos por Entre Ríos, Silvia Campos, y destacó que el proyecto prevé el trabajo conjunto con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, universidades y organizaciones de la sociedad civil para un abordaje integral.

Por su parte, Donadío destacó el valor del trabajo territorial y la participación comunitaria: “Los gobiernos locales tienen un papel central en la construcción de entornos más justos. Un marco normativo es realmente eficaz cuando se construye con la comunidad y las instituciones”, afirmó, y puso en valor la elaboración de un protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y acoso impulsado entre la Mesa de Diálogo Interreligioso y la Defensoría del Pueblo de Paraná.