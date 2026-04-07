Reforma previsional: durante toda la semana los gremios presentarán sus propuestas

Con representación de seis entidades, comenzó este martes a funcionar la mesa técnica para analizar el proyecto de reforma previsional. Participó el presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bagnat. Hasta el viernes se presentarán propuestas.

La conformación del espacio de diálogo se acordó entre los gremios de estatales y el gobernador Rogelio Frigerio en un encuentro que tuvo lugar días pasados en Casa de Gobierno.

Del encuentro de este martes participaron representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Entre Ríos, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato de Luz y Fuerza, Jubilados Autoconvocados y de la Federación de Jubilados y Jubilados Municipales.

La agenda de trabajo se desarrollará hasta el viernes, instancia en la que cada sector presentará sus propuestas en relación con la reforma previsional.

“El objetivo de las reuniones es garantizar la participación de todos los actores involucrados, promoviendo el diálogo y la construcción de consensos en torno a un sistema previsional más equitativo y sostenible”, se informó oficialmente.

En ese marco, Bagnat destacó: "La reforma debe construirse con todos los sectores, buscando un equilibrio que garantice la sustentabilidad del sistema sin perder derechos".

Asimismo, señaló que el proceso “se encara con una mirada de largo plazo, priorizando decisiones responsables y previsibilidad para los beneficiarios”.

Finalmente, el funcionario subrayó que estas instancias “forman parte de una agenda más amplia impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, orientada a modernizar el sistema previsional, fortalecer su sustentabilidad y brindar previsibilidad a los beneficiarios, mediante la consolidación de reglas claras y sostenibles en el tiempo”.