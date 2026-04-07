Presentan en Paraná un libro sobre economía circular con enfoque social y ambiental

El próximo lunes 13 de abril a las 19.30 se llevará a cabo en Paraná el segundo conversatorio del ciclo Entre Ríos Humana, un espacio de reflexión que pone en el centro las problemáticas sociales, económicas y ambientales de la provincia. La actividad tendrá lugar en el salón de actos ubicado en calle Urquiza 552, de la Facultad de Ciencias Económicas.

En esta oportunidad, el eje será la presentación del libro “Economía Circular Humanista. Un caleidoscopio del reciclado con justicia social y ambiental”, del autor Matías Tarando, quien además participará como expositor principal del encuentro.

El conversatorio propone abrir el debate en torno a la economía circular desde una perspectiva humanista, poniendo el foco en el rol del reciclado como herramienta de inclusión social y de cuidado ambiental. La obra de Tarando aborda estas dimensiones a partir de experiencias concretas y una mirada integral sobre los desafíos actuales.

La actividad es organizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de la Facultad de Ciencias Económicas, junto a la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Eco Urbano, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y Patria Grande, entre otras instituciones.

El encuentro se inscribe en una agenda que busca promover instancias de diálogo y construcción colectiva en torno a modelos de desarrollo más sostenibles e inclusivos, convocando a la comunidad a participar de un intercambio abierto sobre las nuevas economías y su impacto en la sociedad.