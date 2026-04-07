En Crespo impulsan la construcción de un estadio para la Escuela Municipal de Vóley

Con inversiones y un trabajo articulado, el proyecto se lleva adelante en la Capital de la Avicultura.

Mediante un accionar conjunto entre la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley, la Asociación Deportiva y Cultural, la empresa Schneider SRL y la Municipalidad de Crespo, se llevan adelante inversiones para contar con un moderno estadio para la Escuela Municipal de Vóleibol de Crespo. Esto permitirá desarrollar sus entrenamientos y partidos en el marco de las competencias de la Asociación Paranaense, Federación Entrerriana y certámenes libres.

Dirigentes de la institución y de la disciplina, autoridades del municipio y de la empresa, visitaron el lugar el lunes 6 de abril, en coincidencia con el “Día Mundial de la Actividad Física”, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde 2002 para combatir el sedentarismo y promover la salud física y mental.

En la oportunidad estuvieron: el intendente Marcelo Cerutti; la directora general de Schneider SRL, Carolina Schneider; el presidente de Cultural, Gabriel Bernhardt; el director de Integración y Participación Comunitaria, Andrés Spreafico y el subdirector de Deportes, Francisco Morales. La inversión, mediante lo aportado entre todas las partes, ronda los 200 millones de pesos.

La articulación para cumplir este sueño

“Nos pone muy contento poder ofrecerle un lugar definido al voleibol de nuestra ciudad, mediante un convenio en el cual participa lo privado y lo público, contando además con el gran acompañamiento del club y de las familias allegadas a esta disciplina”, sostuvo Marcelo Cerutti.

“Entre todos aportamos para poder llegar a este sueño, construyendo algo muy importante e histórico que quedará para los crespenses. En este sentido quiero destacar la responsabilidad social empresarial de Schneider SRL por sumarse y ampliar esta iniciativa en beneficio del voleibol y del newcom. Entre todas las partes generamos un espacio de calidad y confortable para un mayor desarrollo de estas disciplinas deportivas que atraviesan a todas las edades, con el conocimiento de los grandes beneficios para la salud que eso produce en cada persona y en toda la sociedad”.





Carolina Schneider, ex jugadora de voleibol, integrante de la asociación de apoyo y directora general de la empresa Schneider Muebles para Baños remarcó que el proyecto se hizo posible gracias a “cuatro partes muy claras” que hicieron sus respectivos aportes de manera articulada “porque ninguna de ellas por si sola hubiese podido lograr algo como lo que estamos consiguiendo juntas”.

En ese contexto detalló: “El club aportó este espacio que ya tenía una parte edificada avanzada. Todos sabemos lo cuesta arriba y costoso que es construir. Por lo tanto, faltaba mucho en lo económico para poder terminarlo. Por otra parte, el equipo de apoyo al voleibol, con los padres, que es el gran motorcito. En el año 2024 decidimos constituirnos para generar ingresos mediante ventas y colaborar con las compras de elementos deportivos para la disciplina y realizar gestiones a nuestro alcance. Otro actor es la Municipalidad que hace más de 30 años apoya al voleibol y lo sostiene. Además, hizo su aporte en el convenio inicial para terminar la parte que ya estaba construida del salón. Y cuando surgió eso también nos sumamos nosotros como empresa, porque también somos del club, entonces vimos una posibilidad grande de ampliar el espacio quitando la pared del fondo y construyendo 15 metros más lo cual nos daba la posibilidad de contar con un espacio más amplio, con tribunas, canchas más cómodas y sumar oportunidades para el deporte porque permite hacer otros torneos”.

Carolina Schneider destacó: “Propusimos este Programa de Responsabilidad Social Empresarial al club y fue aprobado en la Asamblea”. Luego agregó: “Nos mueve hacer estas cosas por todo lo que representa el deporte, que no es solo competir, también es respeto, es convivencia, es esforzarse, es levantarte cuando las cosas salen mal y se debe volver a empezar. En estos espacios se construyen vínculos de chicos y de grandes. Se encuentra un lugar de pertenencia. En definitiva, son un montón de cosas que hacen que una sociedad mejore. Todo eso genera el deporte”.

Por su parte, Gabriel Bernhardt agradeció esta iniciativa llevada adelante por los distintos sectores intervinientes para concretar este salón deportivo que próximamente tendrá nombre. “Todo el club está feliz porque esto nos permite seguir creciendo institucionalmente”.

Andrés Spreafico, por su parte, destacó que el éxito de este proyecto “refleja lo que somos los crespenses gracias al esfuerzo de su gente y de sus empresas, con un trabajo coordinado entre las instituciones y él municipio”. Además, remarcó el “compromiso social de la empresa Schneider SRL por apostar a todos los valores que encontramos en la actividad deportiva”.

Francisco Morales consideró que este proyecto “fortalece esta disciplina y al deporte crespense”. Además, recordó que todo comenzó con la posibilidad de colocar un piso deportivo y que luego fue creciendo la idea para llegar a esta concreción.





Convenio Municipio - ADYC

El miércoles 20 de agosto de 2025 la Municipalidad de Crespo y la Asociación Deportiva y Cultural firmaron el ‘Convenio de Cesión de Uso de Instalaciones’. El acuerdo estableció que la ADYC cede en uso exclusivo y sin cargo al municipio un salón cubierto de aproximadamente 990 metros cuadrados y un salón contiguo con ingreso por calles Ramírez y Martín Fierro, con el objeto de destinarlo al funcionamiento de la Escuela Municipal de Voleibol y al desarrollo de actividades deportivas y recreativas relacionadas con dicha disciplina.

El municipio, por su parte, otorgó a la institución deportiva un subsidio no reintegrable, destinado a la ejecución de obras de acondicionamiento edilicio necesarias para la adecuada utilización del espacio cedido.

Schneider SRL celebró sus 20 años con una acción de impulso para el deporte crespense

A finales de noviembre de 2025, Schneider Muebles para Baños anunció oficialmente el inicio de su Programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) luego de que en la Asamblea realizada en la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo se aprobó la donación que permitió hacer realidad el nuevo Estadio Multifunción.

La resolución permitió la ampliación de 330 metros cuadrados del espacio ubicado en Avenida Ramírez y Martín Fierro. El estadio tendrá capacidad para 500 personas y estará preparado para el desarrollo de competencias y eventos deportivos de nivel regional.

En el mismo contexto de RSE, Schneider SRL también concretó la donación del piso deportivo profesional de 1.100 metros cuadrados a la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley, para instalar en el nuevo estadio, elevando la infraestructura a estándares competitivos y fortaleciendo el crecimiento del deporte local.

Durante la Asamblea en ADYC, también se aprobó que la Asociación Civil Equipo de Apoyo al Vóley administre el nuevo espacio por un período de siete años, con el objetivo de desarrollar y fortalecer la Escuela Municipal de Vóley de Crespo como proyecto deportivo, educativo y comunitario.