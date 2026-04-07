En Santa Elena una joven con restricción judicial ocasionó daños en la casa de su madre y fue detenida

Personal policial intervino este martes por la tarde en un domicilio de calle Chacabuco de Santa Elena, a raíz de un llamado que alertaba sobre disturbios en el lugar.

Al arribar, se constató que una joven de 22 años de edad se encontraba ocasionando daños en puertas y ventanas del inmueble. Entrevistada la propietaria, manifestó que se trataría de su hija, quien además posee medidas judiciales vigentes que disponen el cese de actos molestos y perturbadores hacia su persona.

Ante esta situación, y previa comunicación con la Unidad Fiscal en turno, se dispuso la aprehensión de la mujer por el supuesto delito de desobediencia judicial, procediéndose al traslado a Jefatura Departamental La Paz.

Intervino Comisaría Santa Elena, con conocimiento de la Unidad Fiscal.