Hallazgos de armas en escuelas entrerrianas y la sombra de la tragedia de San Cristóbal

Armas secuestradas tras una pelea en una escuela de Bajada Grande en agosto de 2025. Fuente: Policía de Entre Ríos.

El trágico hecho ocurrido en la escuela de San Cristóbal, donde un estudiante mató a un compañero e hirió a otros con una escopeta, enciende alarmas y obliga a mirar qué pasa en nuestra provincia, donde la presencia de armas en establecimientos educativos periódicamente es noticia.

Hace casi diez años, en octubre de 2016, un alumno de 14 años llevó un arma cargada al ex Colegio Nacional de Concordia. Cuando la exhibía en el baño del establecimiento, se le escapó un tiro e hirió gravemente a un compañero. La bala quedó alojada en el labio superior del chico. Un centímetro de diferencia pudo ser fatal.

Aunque con consecuencias de no tanta gravedad, los titulares que dan cuenta de la presencia de armas en las escuelas de la provincia son relativamente habituales.

Sin ir más lejos, hace menos de un mes, el 15 de marzo, un alumno de 15 años fue armado al colegio religioso San Miguel de Nogoyá. Un compañero que le abrió la mochila en busca de unos útiles se encontró con una pistola y dio aviso a las autoridades. Más tarde se supo que el estudiante es hijo de un efectivo policial.

El año pasado también se registraron varios casos. A principios de agosto, en la escuela secundaria Nº 12 Provincia de Neuquén, en calle Galarza en Paraná, un alumno exhibió un arma en una clase de educación física. Según se informó, dos chicos se habían peleado y uno de ellos se fue hasta la casa de un familiar y volvió al establecimiento portando un revólver calibre 22. Un preceptor llamó al 911.

En octubre, la cuestión se trasladó a un campamento estudiantil en el balneario municipal de Valle María, en el departamento Diamante. Allí un alumno llevó entre sus pertenencias un revólver calibre 22 que fue incautado por la policía.

Meses antes, en 2023, un alumno exhibió un arma de fuego en la escuela secundaria nocturna que funciona en el edificio ubicado en Urquiza y La Rioja en Paraná. Y en 2022 una situación similar se registró en la escuela Comercio Nº2 en el barrio Paraná V, cuando un estudiante llevó en la mochila un revólver calibre 38. Previamente, en 2019, un nene de 10 años llevó un rifle de aire comprimido al aula de cuarto grado de la escuela N° 86 Nuestra Señora de Lourdes en Paraná.

Las armas blancas en escuelas también fueron noticia en reiteradas oportunidades. El año pasado un alumno llevó una cuchilla a una escuela de Concepción del Uruguay y la enterró en el patio. Adujo que tenía “problemas” con algunos compañeros.

Antes, en octubre de 2024, un alumno de 16 años de la escuela Bazán y Bustos recibió dos puñaladas en la espalda a la salida del turno tarde. El agresor fue un compañero de 14 años. Y en marzo de 2023 hubo una pelea a la salida de la escuela De la Baxada y un adolescente resultó herido con una faca casera.

En todos los casos, se activaron los protocolos correspondientes, que recientemente fueron difundidos desde el Consejo General de Educación (CGE).