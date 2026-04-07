Experiencia Queen regresa a Paraná con su Greatest Hits Tour 2026

Experiencia Queen llegará a Paraná el 25 de abril, en el Centro Provincial de Convenciones.

La ciudad de Paraná volverá a vibrar al ritmo de los clásicos de Queen con el regreso de Experiencia Queen, homenaje que recrea con notable fidelidad la música y la puesta en escena de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

La cita será el sábado 25 de abril a las 21, en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 15, donde el público podrá disfrutar de una propuesta que promete una noche cargada de emoción, nostalgia y grandes éxitos.

El show forma parte del “Greatest Hits Tour 2026” y se destaca por su alto nivel de producción: músicos que encarnan a los integrantes originales, vestuarios auténticos e instrumentos que replican con precisión el sonido característico del grupo británico. La experiencia busca transportar a los espectadores a los icónicos conciertos de Queen, recreando su esencia con un despliegue escénico impactante.

El repertorio incluye himnos inolvidables como “Bohemian Rhapsody”, “Love of My Life”, “Somebody to Love”, “Radio Ga Ga”, “I Want to Break Free” y “We Are the Champions”, entre otros, en un recorrido musical que atraviesa generaciones y convierte cada presentación en una verdadera celebración colectiva.

Consolidado como un espectáculo de gran nivel artístico, “Experiencia Queen” ha logrado convocatorias masivas en escenarios emblemáticos como el Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex, además de presentarse en distintos países de la región y en festivales internacionales ante miles de espectadores.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Gradatickets y en el Flamingo, para revivir la potencia de Queen en vivo.