Bastian: “Frigerio tiene la capacidad de reclamarle al gobierno nacional los fondos que son de la provincia”

"El gobernador Frigerio tiene la capacidad de reclamarle políticamente al gobierno nacional que empiece a liberar los fondos de la provincia, que son nuestros; nadie le está pidiendo nada extra, sino que nos den lo que a los entrerrianos nos corresponde. Porque esta situación, a medida que pasen los meses y a medida que esta baja de coparticipación se profundice, la situación va a ser muy compleja a lo largo y a lo ancho de Entre Ríos”, vaticinó Bastian.

El intendente de San José, Gustavo Bastian (PJ), adelantó algunos conceptos que se plantearán al gobernador, Rogelio Frigerio, durante la reunión que mantendrá con la Liga de Intendentes Justicialistas y describió la crítica situación que atraviesan los municipios de la provincia ante la baja de coparticipación.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bastian adelantó que se le planteará al gobernador “la preocupación de lo que hoy estamos viviendo todas las Municipalidades y todas las provincias con la disminución de la coparticipación, y frente a esto, la no acción del gobierno nacional para poder remediar esta situación. Cada mes que pasa la recaudación coparticipable viene en disminución y esto obviamente nos está preocupando porque el margen de maniobra que estamos teniendo a la hora de suplir no solamente la necesidad de las localidades, sino de la ausencia hoy del Estado nacional en muchos de los casos y el Estado de la provincia no nos está alcanzando para eso”.

“Por otro lado, también se manifestará la posibilidad de que se arbitren los medios de igual a igual para todos los municipios. Hubo casos de intendentes, colegas justicialistas, que han hecho pedidos de adelanto de coparticipación que se lo han negado, cuando sabemos que se lo están dando a otras Municipalidades que son afines políticos al gobierno provincial, del mismo partido. También lo que tiene que ver con el reparto de los módulos alimentarios que está pasando exactamente lo mismo, porque hay una forma de repartir los módulos, no como se venía llevando adelante, sino a discreción de la persona que lo hace y de la ideología política que profesan en cada localidad”, apuntó.

“A esto lo vemos con mucha preocupación porque vuelvo a insistir, somos las Municipalidades las que hoy estamos poniéndole el cuerpo a la situación, y creo que esta situación social no explota por el aire, porque hoy los municipios están bancando la policía, están bancando la salud, están bancando la educación”, advirtió el intendente.

Como ejemplo, mencionó: “Hoy en San José los patrulleros se mueven porque les estamos dando combustible, si no las comisarías no podrían sacar la patrulla a la calle. Y no es solamente un patrullero, tenemos dos comisarías en la ciudad que requieren de lo mismo. Lo mismo hacemos con los edificios de las escuelas, donde si se rompe el tanque de agua, tenemos que arreglarlo, tienen problemas con la electricidad, tenemos que repararlo. Y no es solamente ir a reparar con el personal para hacerlo, sino que comprar el material también. Por eso digo, la situación es muy compleja, los municipios se hacen cargo de todas esas demandas y si nos empiezan a recortar los ingresos, se complica”.

Explicó que “lo que se está planteando es una situación general de municipios; no es el caso de la ciudad de San José, pero sí hay municipios que son justicialistas, que han pedido un adelanto de coparticipación y no lo han recibido, pero sí nos hemos enterado de que lo han hecho otros municipios, como fue hace muy poco en la Municipalidad de Alcaraz que recibió un adelanto de coparticipación de 30 millones de pesos. Nos referimos a tener la misma contemplación para todas las Municipalidades, más allá de la ideología política”.

“Lo mismo nos está ocurriendo a nosotros con el tema de los módulos alimentarios. La masa de ciudadanos y la masa de módulos alimentarios que nosotros veníamos recibiendo ha ido disminuyéndose a lo largo de los meses. Hoy no son más de 200 módulos alimentarios por mes que recibe la Municipalidad de San José cuando la demanda se incrementó y cuando en otras Municipalidades con mucho menos habitantes es el doble o el triple de ese porcentaje”, especificó.

En cuanto a la respuesta de bajar gastos que da el gobierno nacional, el intendente afirmó que “las Municipalidades no tienen grandes gastos, como hoy plantea discursivamente el gobierno nacional. No tiene sobresueldo, no tiene grandes cantidades de funcionarios y la inversión que se hace permanentemente son todas estas necesidades que se llevan adelante. Bajar ese monto de esas cosas implica que se empiecen a generar conflictos sociales más profundos en cada comunidad”.

“Ayer leía que 3.5 billones de pesos es lo que se recaudó hasta el 31 de marzo en los impuestos a los combustibles, entonces nosotros le estamos reclamando también al gobierno nacional que todos esos impuestos nacionales se empiecen a coparticipar a las provincias que realmente son las que hoy se le está poniendo el cuerpo a la situación, y no exigirle terminar tomando deuda para poder cubrir los gastos corrientes y generar así un cuello de botella que sabemos que no va a terminar muy bien”, refirió.

En este marco, consideró que “en la medida en que siga recortándose la coparticipación, va a ser moneda corriente” que se den bonos alimentarios a modo de plus salarial como implementó el municipio de Sauce de Luna. “No es el caso de la ciudad San José, pero imagínense que la gran mayoría de los municipios chicos y medianos de la provincia Entre Ríos, el 90% dependen de la coparticipación nacional y provincial para pagar sueldos, para prestar los servicios, para hacerse cargo de todas estas cosas que yo mencioné antes. Y en la medida en que eso vaya bajando, el margen de maniobra es mucho menor. Por eso estamos preocupados por esta situación, porque si no esa situación de los bonos se va a volver moneda corriente en los próximos meses”, alertó.

“Si bien es cierto que el gobierno provincial no decide cuánto se coparticipa, hay que reclamar. Hoy el gobierno provincial es un aliado político del gobierno nacional y lo siguen siendo, y creo que el gobernador Frigerio tiene la capacidad de reclamarle políticamente al gobierno nacional que empiece a liberar los fondos de la provincia, que son nuestros; nadie le está pidiendo nada extra, sino que nos den lo que a los entrerrianos nos corresponde. Porque esta situación, a medida que pasen los meses y a medida que esta baja se profundice, la situación va a ser muy compleja a lo largo y a lo ancho de Entre Ríos”, vaticinó.

En cuanto a la asistencia social que se brinda, Bastian detalló que “se entregan por mes alrededor de 730 módulos, y obviamente eso sumado a la asistencia alimentaria que damos en los cuatro comedores sociales que tenemos, la asistencia que se da también permanente en otras cosas, el trabajo que se hace desde la huerta comunitaria que tenemos, donde la gente puede ir a plantar su alimento y procesarlo y venderlo. Lo que decimos es que hoy, toda la diferencia la banca el municipio, cuando anteriormente y en otras localidades es acompañada por el Ministerio de Desarrollo de la provincia”.

En ese marco, aseguró que “la demanda de alimentos en San José aumentó más de un 20% en relación a lo que venía siendo el año pasado. Si bien nuestra ciudad tiene una particularidad donde tenemos industria, donde tenemos trabajo registrado importante, también hay un porcentaje de la gente que hace changa, que vive el día a día, y es esa la que sufre el impacto económico más fuerte”.

En otro orden de cosas, sobre los índices de suicidio que presenta San José y la problemática de la salud mental, Bastián admitió que lo vive “con mucha preocupación” y definió: “Primero hay que decir que no somos la capital del suicidio, como nos tituló el diario La Nación. Tuvimos en el año 2025 una situación muy compleja donde hemos perdido muchos ciudadanos que tomaron la autodeterminación, pero paralelamente a eso, junto con todas las instituciones de la ciudad, venimos trabajando para poder evitar esa decisión drástica y sobre todo involucrar a la comunidad en general”.

Sobre ello, mencionó que “en el 2024 teníamos un programa municipal que lo denominamos San José Te Cuida, que lo veníamos trabajando, haciendo diferentes puntos de encuentro y acompañando a las instituciones y a la sociedad en general. Este año lo relanzamos y lo generamos como un plan integral, porque también entendemos que la problemática de la salud mental no es darle una orden a una persona para que vaya a un psicólogo y ahí se termina la situación, sino que tiene que ver con algo más transversal, desde el momento en que la persona la está pasando mal, hasta en el lugar donde habita laboralmente o donde se mueve todos los días, poder estar presente desde el Estado, desde las instituciones y se trabaja mucho con eso. Hemos tenido resultados positivos, hoy podemos hacer trabajos de prevención en estos tres meses que llevamos del 2026, pero obviamente es un trabajo arduo y una problemática donde se requiere el involucramiento y la participación de toda la comunidad”.