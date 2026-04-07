Un camión despistó en la Autovía de ruta 14 y terminó incrustado contra el guardarraíl

Un siniestro vial se registró en la ruta 14, donde un camión de gran porte perdió el control y terminó impactando contra el guardarraíl en un sector de retorno de la Autovía. El hecho ocurrió durante las primeras horas de este martes y motivó la intervención de personal policial y servicios de emergencia.

El episodio se registró alrededor de las 06.40, y los efectivos de la Comisaría Cuarta fueron comisionados hacia la zona tras recibir un aviso sobre un accidente. Al llegar, constataron que se trataba de un transporte de cargas que había protagonizado un despiste sin la participación de terceros.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el hecho se produjo sin que se detectaran factores externos visibles que pudieran haber generado la pérdida de control del vehículo, por lo que se iniciaron actuaciones para determinar las causas.

Cómo ocurrió el accidente

El camión involucrado es un Volvo con acoplado, conducido por un hombre de 48 años con domicilio en la ciudad de Concordia. Por motivos que aún se encuentran bajo análisis, el conductor perdió el control del rodado mientras circulaba por la Autovía.

Producto de la maniobra, el vehículo impactó contra el guardarraíl ubicado en la zona de retorno generando daños materiales, pero sin consecuencias mayores para la circulación general.

El siniestro obligó a desplegar un operativo preventivo para asegurar el área y evitar riesgos para otros conductores que transitaban por el lugar.

En el lugar se solicitó la presencia de un servicio médico para evaluar al conductor, quien fue asistido de manera preventiva. Según se informó, no presentaba lesiones de gravedad, aunque fue controlado por el personal sanitario.

También trabajaron en el operativo, efectivos de la Policía Caminera y agentes de la concesionaria de la autovía, quienes colaboraron en la organización del tránsito y la señalización del sector afectado.

Gracias a la rápida intervención, la circulación en la Ruta 14 se mantuvo fluida en todo momento, sin necesidad de realizar cortes totales ni desvíos prolongados.