Estudiantes de la Uader brindarán un concierto de rock, pop, jazz y blues

Este viernes 10 de abril, alumnos que cursan la Licenciatura en Canto Popular en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos llevarán adelante una doble jornada de conciertos en el Auditorio Profesor Walter Heinze. La actividad tendrá lugar en la sede de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, ubicada en calle Italia 61 de la ciudad de Paraná, y se desarrollará en dos turnos diferenciados por géneros musicales.

La iniciativa pretende proporcionar una instancia formal de práctica escénica donde los estudiantes puedan compartir con el público los conocimientos y el trabajo artístico desarrollados dentro de sus trayectorias académicas. El contacto con el escenario permitirá a los jóvenes músicos fortalecer su experiencia artística en vivo y profesionalizar su desempeño.

La programación comenzará a las 19:30 con un repertorio centrado en los géneros rock y pop. En este segmento participarán los estudiantes que integran el Taller de Canto Rock y Pop en sus niveles segundo, cuarto y quinto, que interpretarán obras que forman parte de su proceso de formación técnica e interpretativa.

Posteriormente, a partir de las 21, el escenario recibirá a los alumnos de los niveles tercero, cuarto y quinto del Taller de Canto Jazz y Blues.

Desde la institución destacaron que estos conciertos constituyen un eslabón fundamental en la formación de los futuros licenciados, ya que la puesta en escena frente a una audiencia real complementa el aprendizaje teórico y técnico del aula.

La propuesta contará con entrada libre, aunque se dispondrá de un bono contribución voluntario destinado a los fondos de la cooperadora de la institución educativa.