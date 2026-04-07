Tras un mes de internación, el niño que recibió una descarga eléctrica tendrá el alta hospitalaria

“Hoy le dan el alta de internación, para que cambie de aire, luego tenemos que seguir viniendo para curaciones y atención de la herida principal de la tibia”, explicó el papá del pequeño.

El pasado 7 de marzo, Esteban Bogado, de 12 años, sufrió una grave descarga eléctrica mientras jugaba al fútbol con amigos en Paraná. El hecho ocurrió cuando la pelota cayó dentro de la vivienda del cura César Schmidt y, al intentar recuperarla, el menor tocó una malla metálica colocada sobre el muro perimetral, lo que le provocó una fuerte descarga.

A raíz de las lesiones, el niño debió ser trasladado e internado en el hospital materno infantil San Roque, donde inició un proceso de recuperación complejo que incluyó una intervención quirúrgica.

Tras varias semanas de internación, este martes Esteban recibirá el alta hospitalaria y podrá regresar a su hogar, aunque su recuperación aún no ha finalizado.

Continuidad del tratamiento

La noticia fue confirmada por su papá, Carlos Bogado, quien explicó: “Hoy le dan el alta de internación, para que cambie de aire, luego tenemos que seguir viniendo para curaciones y atención de la herida principal de la tibia”.

En ese sentido, aclaró que se trata de un alta médica parcial, ya que el niño deberá continuar con controles periódicos en el nosocomio. “Tenemos que seguir viniendo para evaluación continua y hasta que se decida qué procedimiento aplicar”, señaló.

Asimismo, remarcó que su hijo no se encuentra completamente recuperado. “No está curado completamente”, afirmó, y agregó que el proceso demandará más tiempo, incluyendo una nueva intervención quirúrgica en su pierna.

Investigación judicial en curso

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid de Paraná, propiedad del sacerdote César Schmidt, quien se encuentra imputado en la causa por intento de homicidio.

De acuerdo a la investigación, el religioso habría conectado corriente eléctrica al tapial y al portón del frente de la propiedad. La defensa del imputado está a cargo del abogado Mario Martínez, mientras que la querella es representada por Leopoldo Cappa.