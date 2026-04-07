Preocupación en una escuela de La Paz: la Policía secuestró una "tumbera" a un alumno

Una situación de fuerte preocupación se vivió este martes por la tarde en un establecimiento educativo de La Paz, donde personal policial debió intervenir tras la advertencia de que un estudiante tenía un arma entre sus pertenencias.

Según informó a ANÁLISIS la Jefatura Departamental, el hecho fue alertado por autoridades de la institución, lo que motivó la rápida presencia de efectivos de Comisaría Primera. En el lugar, se comprobó que un menor de 13 años portaba un arma de fabricación casera, tipo “tumbera”, que fue inmediatamente secuestrada para evitar cualquier riesgo.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso el secuestro formal del arma y la participación del Defensor Oficial, además de los organismos de protección de menores. El adolescente fue correctamente identificado y luego entregado a sus progenitores.

El episodio ocurre en un contexto que genera creciente inquietud a nivel nacional. Días atrás, en San Cristóbal, un adolescente atacó a tiros a alumnos dentro de una escuela y mató a uno de ellos, mientras que este mismo martes se registró un caso en Tucumán, donde otro menor fue arrestado con un arma cargada.