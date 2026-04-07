El Fondo Nacional de las Artes premiará obras inéditas de novela, cuento, poesía, ensayo y crónica

El Fondo Nacional de las Artes (FNA) mantiene abierta la convocatoria para el Concurso de Letras 2026, una iniciativa de alcance federal que tiene como objetivo fomentar, reconocer y premiar la creación de obras literarias inéditas en diversos géneros. El certamen está dirigido a escritores argentinos y extranjeros mayores de 18 años que residan legalmente en cualquier punto de la República Argentina. Para esta edición, se establecieron dos fechas de cierre, para las secciones de novela, poesía, cuento y ensayo o no ficción tendrán tiempo de inscribirse hasta el próximo 14 de abril, mientras que para el género de crónica el plazo se extenderá hasta el 14 de mayo inclusive.

La propuesta busca incentivar la producción literaria nacional mediante un sistema de evaluación basado en el anonimato de los participantes, ya que la inscripción debe realizarse obligatoriamente bajo un seudónimo. Según el reglamento difundido por el Fondo Nacional de las Artes, cada autor podrá presentar una única obra, la cual debe cumplir estrictamente con la condición de ser inédita, lo que implica no haber sido publicada previamente en ningún medio físico o virtual, ni haber recibido premios nacionales o internacionales con anterioridad.

En el caso específico de las categorías de poesía y cuento, las bases aclaran que no se aceptarán textos individuales, sino que deberán presentarse poemarios completos o libros de cuentos que conformen una unidad de publicación, permitiéndose también la presentación de obras de autoría compartida siempre que no se trate de compilaciones o antologías.

Quedarán excluidos de este concurso el personal y los funcionarios del Fondo Nacional de las Artes, los familiares directos de los miembros del Directorio y los integrantes del jurado designado para la edición 2026.

Tampoco podrán presentarse quienes hayan resultado beneficiarios de becas o premios otorgados por el FNA durante el transcurso del año 2025, ni aquellos ganadores de convocatorias previas que no hayan cumplido con los compromisos asumidos ante la institución.

La incorporación del género de crónica en esta edición responde a una demanda de mayor representación de las diversas formas de escritura que conviven en el campo literario actual, otorgándole un cronograma propio que finaliza un mes después que el resto de las categorías.

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