“Menos ingresos, más crisis”: organizaciones sociales y ATE se movilizaron en Paraná en defensa del trabajo

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se movilizó en la mañana de este martes desde Plaza de Mayo hasta Casa de Gobierno en la ciudad de Paraná, en el marco de una Jornada Nacional de Lucha impulsada por la entidad en conjunto con las organizaciones piqueteras, la CTA, FENAT, Cooperativas de Trabajo, entre otras.

Fue bajo la consigna “Trabajo sin salario, es esclavitud” y contra el recorte de ingresos que afecta a más de 20.000 trabajadores y trabajadoras de la economía popular en Entre Ríos.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que realizaba una asamblea de distintos organismos en la Caja de Jubilaciones contra la reforma previsional, decidió movilizarse para acompañar el reclamo, supo ANÁLISIS.

La movilización de las organizaciones sociales se dio en un contexto social y económico profundamente crítico. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 868 empleos y 6416 puestos de trabajo en la provincia. Los sectores más golpeados —la construcción, el transporte y la industria— muestran el deterioro general del mercado laboral, al tiempo que los salarios formales pierden frente a la inflación.

Desde la UTEP advierten que “el impacto no es solo sobre quienes pierden ingresos, sino sobre toda la economía local. Durante 2024 y 2025, el consumo en alimentos y bebidas registró fuertes caídas, reflejando una realidad concreta: mesas más vacías y un mercado interno en retroceso”.

La UTEP desmonta el argumento oficial que intenta justificar el recorte en supuestas razones fiscales. “El costo total del programa representaba apenas el 0,1% del PBI nominal, lo que demuestra que no se trata de una medida necesaria, sino de una decisión política que recae sobre los sectores más vulnerados”, remarcaron.

En este escenario, plantearon que “la reducción del programa Volver al Trabajo (VAT) agrava aún más la crisis. La quita de este ingreso para miles de trabajadores y trabajadoras implica una pérdida estimada de 1.500 millones de pesos que dejan de circular en los barrios entrerrianos”.

“Menos ingresos en manos de las y los trabajadores significan menos consumo, más comercios cerrados, mayor informalidad y una presión creciente sobre comedores y espacios comunitarios, profundizando el deterioro social y económico en toda la provincia. Están destruyendo el trabajo en los barrios. Cada ingreso que se recorta, es una producción que se frena, una familia que no llega a fin de mes, un niño o niña que se acuesta sin comer”, señalaron desde la organización.

Ante esto, desde la UTEP denunciaron que “el ajuste del Gobierno Nacional no solo profundiza la desigualdad, sino que desarticula el entramado productivo y social construido por la economía popular. Frente a esto, exigimos una respuesta urgente del Gobierno provincial”.

Y exigieron:

- Audiencia urgente con las autoridades provinciales.

- Restitución inmediata de los ingresos recortados.

- Reconocimiento efectivo de las y los trabajadores de la economía popular.

- Políticas públicas que impulsen trabajo genuino, inversión en obra pública y fortalecimiento de unidades productivas.

“La salida es con trabajo. Sin ingresos y sin políticas que sostengan la producción, no hay posibilidad de reactivar la economía ni de garantizar paz social”, concluyeron.