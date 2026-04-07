Las bandas Fuxia, Obsession y Numerica encabezarán la grilla artística del festival Entre Ríos Metal

Este sábado 11 de abril a partir de las 20 se llevará a cabo el evento denominado Entre Ríos Metal Fest en las instalaciones de La Vieja Usina, ubicado en calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná. La actividad surge como una iniciativa para dar continuidad al trabajo de fomento del género que vienen realizando de manera ininterrumpida durante los últimos dos años en diversos puntos de la provincia.

El encuentro tiene como propósito dar espacio y visibilidad a las producciones locales de música pesada, ofreciendo un espectáculo que cuente con las condiciones técnicas y de infraestructura que el estilo requiere. La jornada contará con una programación que incluye la presentación de tres agrupaciones, además de servicios de cantina disponibles durante toda la noche.

La propuesta musical de la noche estará integrada por las bandas Fuxia, Obsession y Numerica, encargadas de desplegar sus respectivos repertorios en el escenario del centro cultural.

El evento comenzará puntual.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse en los puntos de venta habilitados en Drugstore City y el local La Rockera, o contactándose al número 3718 443874. El costo en puerta será de $13.000. El ingreso será gratuito para menores de 13 años.