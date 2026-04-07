Desde abril, algunos bancos cambiaron el límite para extraer dinero de cajeros automáticos

Los límites para retirar efectivo en cajeros automáticos varían según el banco, el tipo de cuenta y el perfil de cada cliente. Aunque los pagos con billeteras virtuales predominan, las terminales automáticas siguen siendo clave para obtener dinero, principalmente por su disponibilidad las 24 horas.

En los últimos años, además, se incorporaron alternativas que agilizan las operaciones: hoy es posible extraer sin tarjeta, usar códigos generados desde el celular o incluso retirar en comercios adheridos. Los topes diarios suelen cambiar cada determinado tiempo, por eso es clave conocer los montos vigentes de cada entidad.

¿Cuánto dinero se puede extraer de un cajero automático por día?

El monto que se puede retirar por día en cajeros automáticos, varía según el banco y el tipo de cuenta. Los límites diarios rondan entre $400.000 y $4.000.000 en cajeros propios, aunque pueden ser menores si se utilizan terminales de otras entidades.

Además, muchas veces es posible ampliar esos topes desde el home banking o la aplicación del banco. Estos son los montos vigentes:

- Mercado Pago: en comercios adheridos se pueden retirar hasta $170.000 por operación. En cajeros de la red Link, el límite es de $50.000 por extracción, mientras que en cajeros Banelco asciende a $60.000 por operación.

- Banco Nación: permite retirar hasta $1.000.000 por día en cajeros automáticos de la entidad.

- Banco Provincia: con Cuenta DNI, el límite diario es de $400.000. Si se utiliza tarjeta de débito, se pueden extraer $170.000 por operación, mientras que el tope diario varía según la configuración de cada cliente, con un máximo de $800.000.

- Banco Ciudad: el monto máximo de extracción es de $800.000 diarios para sus clientes, aunque puede ampliarse hasta $1.200.000 a través del home banking. Este límite rige únicamente para cajeros del propio banco; en terminales de otras entidades o de la Red Banelco, el tope es de $60.000 por día.

- Banco Galicia: los clientes del banco pueden retirar hasta $4.400.000 diarios combinando operaciones en terminales de autoservicio y cajeros automáticos. Con tarjeta de débito, el máximo es de $4.000.000 por día en autoservicios y de $400.000 en cajeros propios. A través de la App Galicia, al escanear un código QR en la terminal, se pueden extraer hasta $1.000.000 sin necesidad de tarjeta. Además, en cajeros del banco se puede retirar hasta $250.000 utilizando un código generado desde Online Banking o la app, incluso habilitando a un tercero a realizar la operación. En cajeros de otras entidades, tanto de la Red Banelco como de la Red Link, el tope diario es de $60.000.

- ICBC: en cajeros de la red Banelco del propio banco, el límite diario también es de $600.000 o $800.000, según el tipo de tarjeta. Si se utiliza un cajero de otra entidad dentro de la misma red, el máximo es de $60.000 diarios. En la red Link, tanto el límite por operación como el acumulado diario es de $60.000. En comercios adheridos (ExtraCash), se pueden retirar hasta $170.000.

- Banco Macro: permite extraer hasta $1.000.000 por día. En operaciones sin tarjeta, el límite es de $300.000 diarios en cajeros propios, con órdenes de hasta $60.000 cada una. Si se utilizan cajeros de otras entidades (Red Banelco o Red Link), el máximo baja a $60.000 por día. También se pueden retirar hasta $170.000 en comercios adheridos.

- BBVA: el tope diario es de $2.000.000 para extracciones con tarjeta de débito en cajeros y terminales de autoservicio. Este monto puede repartirse entre $800.000 en cajeros y hasta $1.200.000 sin tarjeta mediante validación biométrica. Los límites son ajustables desde la app o la banca online.

- Banco Santander: el máximo diario es de $900.000 para clientes con SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity e Infinity Gold. En cuentas Platinum o Black, el límite asciende a $1.700.000, y para clientes Pymes llega a $3.600.000 por día. En extracciones sin tarjeta, el tope es de $300.000, con la posibilidad de incrementarlo de forma temporal a través del home banking o la aplicación.

Fuente: Clarín