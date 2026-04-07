Lena propone que todos los estudiantes entrerrianos conozcan áreas naturales protegidas de la provincia

La diputada provincial, Gabriela Lena (UCR-JxER), presentó un proyecto de Ley para crear un programa que garantice visitas educativas gratuitas a parques y reservas en Entre Ríos.

La iniciativa busca fortalecer la educación ambiental y democratizar el acceso al patrimonio natural.

El objetivo es que cada estudiante de Entre Ríos realice al menos una visita educativa a un área natural protegida durante su trayectoria escolar obligatoria, con la institucionalizacion del Programa Provincial de Visitas Educativas a Áreas Naturales Protegidas.

​Propone un marco normativo para que el contacto directo con la naturaleza sea una herramienta pedagógica central en la formación de niños, niñas y adolescentes.

“Buscamos asegurar que todos los estudiantes, sin importar su ubicación geográfica o condición socioeconómica, puedan acceder a estas experiencias formativas”, se destaca en los fundamentos del proyecto.

Puntos claves

​El ingreso a las áreas naturales protegidas será gratuito para estudiantes, docentes y acompañantes de establecimientos públicos y privados de todos los niveles y modalidades, incluyendo educación especial y rural.

​Se contempla un subsidio provincial para cubrir total o parcialmente los costos de traslado, priorizando a las escuelas rurales, de contextos vulnerables o aquellas que no hayan realizado visitas recientemente.

El programa fomenta actividades que prescindan del uso de dispositivos tecnológicos para fortalecer la atención plena, el vínculo con el ambiente y el bienestar emocional de los alumnos.

El Consejo General de Educación (CGE) y la Secretaría de Ambiente trabajarán de forma conjunta para coordinar calendarios, capacitar docentes y proveer guardaparques y guías especializados.

El proyecto se fundamenta en el invaluable sistema de áreas protegidas de la provincia, que incluye sitios como el Parque Escolar Rural "Enrique Berduc", el Parque Natural Provincial "Islas y Canales Verdes del Río Uruguay" y diversas reservas municipales y Sitios Ramsar.

​La diputada Lena consideró que estas visitas "permiten un aprendizaje vivencial", que ayuda a comprender de forma práctica la biodiversidad y los procesos ecológicos.

Además, se prevé la implementación gradual del programa en un plazo de tres años para garantizar la adecuación de la infraestructura y la preservación de los ecosistemas.

En los fundamentos la diputada Lena detalla los motivos pedagógicos, sociales y ambientales que justifican la creación de este programa.