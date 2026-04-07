La ciudad de Crespo celebra su 138º aniversario con una variada agenda de actividades

La comunidad de Crespo y alrededores se prepara para conmemorar el 138º aniversario de su fundación con un extenso programa de actividades que se desarrollará durante todo el mes de abril. La Municipalidad de Crespo, junto a diversas instituciones intermedias, emprendedores y artistas, organizó una serie de eventos que incluyen muestras educativas, competencias deportivas, funciones teatrales, ferias y actos. Las propuestas, que tendrán lugar en distintos espacios de la localidad.

En el ámbito educativo y patrimonial, durante todo el mes se lleva adelante la propuesta "El museo te cuenta: conocemos la historia de mi ciudad". Esta actividad está destinada a los chicos de tercer grado de los establecimientos escolares del nivel primario, que realizan una visita guiada por el museo para conocer sobre los primeros pobladores y recorren la Parroquia San José. Al finalizar los recorridos, los estudiantes reciben material de recuerdo e información de la historia de Crespo para seguir trabajando en sus respectivas escuelas.

Por otro lado, el jueves 9 de abril desde las 9 se desarrollará el Cross de las Escuelas, una propuesta deportiva para estudiantes distribuidos en cuatro categorías que van desde sexto grado hasta el ciclo superior. El trayecto inicia en el Predio del Museo de la Maquinaria Agrícola Antigua y se extiende por el Parque del Lago, el Predio de la Tradición y el de la Avicultura.

La agenda cultural incluye la presentación de la obra de teatro "Ningún suelo más querido" el viernes 10 a las 20:30 en el Salón Municipal. Se trata de un unipersonal interpretado por Mirta Rossi, bajo la dirección de Quique Maillier y Valentina Muzzachiodi, que rinde homenaje a las madres de los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas desde la vivencia de una directora de escuela.

El fin de semana del 11 y 12 de abril, de 15 a 21, se realizará la feria Crespo Emprende en el predio ferial de la Fiesta Nacional de la Avicultura. Participarán más de 75 emprendedores de rubros como decoración, cuadros, velas, plantas, artesanías, tejidos, gastronomía, marroquinería e impresión 3D, acompañados por un patio gastronómico y la música de DJ Santi.

El miércoles 15 a las 20:30 en el Auditorio Municipal Eva Perón, Daniel Giosa presentará sus libros El futuro no es mañana, es ayer y Hackeando la vida, obras que abordan la educación, la gestión pública y la cultura digital.

El sábado 18 de abril a las 16 se inaugurarán las plazas La Paz, en la intersección de calles Concepción del Uruguay y Concordia, y San José, ubicada en calle Tucumán entre La Rioja y La Pampa, en el marco del programa La Plaza de Mi Barrio. Esa misma noche, a las 21, el grupo PVC Teatro presentará Zoilo de Polecía y Curandero en el Salón Municipal, con entradas a la venta en San Martín 1018.

El domingo 19, desde las 8:30 en el Campo de la Tradición, la Agrupación Apuntalando Raíces organizará un festival de Destrezas Criollas con pruebas de riendas clasificatorias para las Fiestas Patrias de Saladillo.

El día central del aniversario, el 24 de abril, comenzará con ofrendas florales y bendiciones en los cementerios locales, seguido por el acto oficial a las 10 en el Predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, con la presencia de autoridades de distintos niveles. Los festejos culminarán con una Peña Folclórica a las 20:30 en el Salón Esperanza, con las actuaciones de Juan Manuel Billat, Dúo Andariego, Laureano Ábrego, Generación Folclore y los ballets de Imefaa y la Agrupación Montielera y Federal.

El sábado 25, la banda Proyecto Nativos presentará el show Ritual en el Salón Municipal a las 21, mientras que el domingo 26 se realizará la actividad Pedaleamos por la Fe, con un recorrido de 50 kilómetros por templos y capillas. Esa tarde, a las 19, se presentarán Los Príncipes Sinfónico junto a la Orquesta Sinfónica de Crespo en una propuesta de entrada gratuita.

Finalmente, el 29 de abril se celebrará el Día del Animal en Plaza Sarmiento y, como cierre del mes aniversario, la ciudad recibirá la segunda fecha del Campeonato Entrerriano de Rally durante los días 1, 2 y 3 de mayo.