Liverpool se metió en la puja por contratar al entrerriano Senesi

Marcos Senesi también aparece en el radar de Liverpool con vistas a la próxima temporada.

Según la prensa británica, Liverpool es el destino más probable para el concordiense Marcos Senesi ya que busca reforzar su defensa de cara la venidera temporada. Con Virgil van Dijk próximo a los 35 años y Ibrahima Konaté sin recuperar su mejor nivel, los Reds necesitan refuerzos confiables.

Además, Giovanni Leoni, perseguido por las lesiones, tampoco ofreció la cobertura necesaria, todo esto abre la puerta para que el defensor concordiense, de 28 años, se sume a la zaga de Anfield Roads.

Es de recordar que los representantes del argentino buscan activamente opciones desde que notificaron al Bournemouth su intención de partir una vez que termine la actual temporada de la Premier League.

De igual modo, aunque Liverpool lleva la delantera, tiene competencia de otros equipos de la competición inglesa. Es que Manchester United y Chelsea mostraron interés en el exjugador de San Lorenzo de Almagro, aunque ambos tienen algunas dudas.

Es que el United busca un perfil de defensor más joven y con otras características tácticas, por lo que Senesi ya no encaja. El otro equipo una conclusión similar, aunque por motivos distintos: se dice que los Blues reevalúan su abultada plantilla y buscan más fuerza física, lo que les ha llevado a mirar a otros jugadores.