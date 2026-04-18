Argentina empató con Colombia y siguen igualadas en la cima

En el marco de la séptima fecha de la Liga de Naciones de fútbol femenino de Conmebol, la selección argentina recibió este sábado por la noche a su par de Colombia. Se enfrentaron en el estadio Néstor Díaz Pérez - Ciudad de Lanús en un duelo que contó con el arbitraje de Emikar Calderas y la presencia en el VAR de Stefani Escobar.

Aunque ambos equipos probaron con sus herramientas, ninguno de los dos consiguió sacar diferencias en el juego, por lo que al cabo de los 90 minutos de partido las selecciones terminaron igualadas 0-0.

En este encuentro, la crespense Agostina Holzheier fue titular y estuvo hasta los 39 minutos del segundo tiempo, momento en el que Paulina Gramaglia la reemplazó en el campo de juego.

La igualdad acabó siendo negocio para las dos selecciones: ambas llegaron a 14 puntos y llegan como líderes a las últimas dos fechas del clasificatorio para el Mundial 2027. En la tabla las siguen Venezuela y Chile con 11 y 10 puntos, pero ambos equipos deben quedar libres en las próximas jornadas.

En su próxima presentación, Argentina deberá recibir a Perú el 5 de junio de este año; mientras que a Colombia le tocará ser anfitrión de Uruguay. El cierre para Argentina será en Quito el 9 de junio, frente a Ecuador.