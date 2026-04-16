Ediciones Mimosas anunció el lanzamiento de un nuevo poemario

La editorial independiente Ediciones Mimosas presentó el lanzamiento y periodo de preventa de su segundo título de catálogo titulado Barro, faca y ternura, perteneciente a la escritora María Scacchi. El proyecto consiste en una edición artesanal de tipo plaqueta que se puede adquirir de manera anticipada hasta el próximo 4 de mayo inclusive.

Esta iniciativa busca difundir la obra poética de Scacchi, cuya escritura se encuentra arraigada en la identidad territorial del barrio San Agustín de la capital entrerriana y busca expandirse al mundo.

El proceso de realización de este poemario es de carácter autogestivo y artesanal, e involucra a trabajadores de la cultura regional en sus distintas etapas de producción. La corrección, edición, maquetación y la tarea de encuadernación estuvieron a cargo de Ana Kornejo, el apartado visual fue desarrollado por la artista Camila y el taller de serigrafía Pez Diablo, y también cuenta con un texto de contratapa elaborado por Violeta Meyer.

En cuanto a las especificaciones técnicas de la publicación, se trata de una tirada limitada de 50 ejemplares impresos en papel bookcel de 80 gramos, un material elegido habitualmente por su tono ahuesado que facilita la lectura. Las cubiertas fueron realizadas mediante serigrafía sobre papel opalina, y el proceso de armado final consiste en una encuadernación abrochada y pegada.

Desde la editorial describieron el contenido del libro como un recorrido que viaja a través de las estaciones y que toma la voz de mujeres del pasado para materializarlas en el presente: "Un poemario para las amigas, que se abre paso en lo profundo y húmedo de los jardines. Ve pasar muchas marías, toma la voz de sus antepasadas y las materializa en seres más pequeños. Viaja de verano a invierno a otra vez verano. Se encariña con la lengua animal y vegetal, las hace suyas y vuelve a la superficie, con la faca en mano y la ternura en el corazón", adelantaron.

El ejemplar puede conseguirse a $13.000 (precio de preventa), comunicándose por mensaje directo a @edicionesmimosas en Instagram.