Se encuentra abierta la inscripción para participar de un taller gratuito de escritura de cartas

La ciudad de Paraná contará este mes con una nueva instancia de formación y expresión artística a través de la propuesta denominada "A quien corresponda", una iniciativa coordinada por las licenciadas Liz Meza y Cynthia Rodríguez que busca rescatar el valor de la correspondencia escrita. El taller se llevará a cabo el sábado 25 de abril, en el horario de 10 a 12, y tendrá como sede las instalaciones del Espacio Terapéutico Abrepalabras, ubicado en calle Urquiza 1691 de la capital entrerriana.

Esta jornada busca ofrecer herramientas concretas a todas aquellas personas que desean iniciarse en el mundo de las letras pero encuentran dificultades para dar el primer paso. Para romper el hielo, esta instancia utilizará el formato de la carta que permitirá "soltar la mano" y ver hasta dónde es capaz de llegar la creatividad personal.

El dispositivo de la carta será abordado fundamentalmente como una obra literaria en sí misma, tomando como materia prima a la propia vida.

Durante las dos horas que durará el encuentro, quienes asistan podrán participar de un espacio donde se compartirán relatos y vivencias, además de realizar lecturas seleccionadas de literatura epistolar para comprender cómo grandes autores utilizaron este recurso para canalizar sus emociones.

"Si hace tiempo deseas comenzar a escribir y no sabes cómo hacerlo, con qué coordenadas, de donde tomar la inspiración, sobre qué escribir, las cartas pueden ser un buen punto de partida. Vamos a encontrarnos a conversar", sostuvieron en la invitación.

Esta actividad será gratuita, aunque informaron que el cupo de participantes es limitado.

La inscripción se realiza mediante este formulario.