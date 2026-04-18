Patronato no pudo con Maipú y sigue cerca del fondo

Por la décima fecha de la Zona B de la Primera Nacional, este sábado Patronato recibió a Deportivo Maipú. El duelo que marcó el debut como entrenador oficial para Marcelo Candia contó con el arbitraje de Nahuel Viñas.

Con actitud, pero pocas ocasiones

Después de unos primeros minutos en los que Patronato intentó imponer condiciones y empujar a su rival contra el arco, Maipú empezó a manejar mejor la pelota y a sufrir menos la presión del equipo de Marcelo Candia. En los primeros diez minutos solo hubo aproximaciones que no llegaron a inquietar a los arqueros.

La primera chance clara del encuentro llegó tras un gran desborde de Valentín Pereyra por el costado izquierdo. El atacante ingresó al área y envió un centro pinchado que Tomás Attis no llegó a empujar. La pelota siguió su recorrido y llegó a Juan Salas, que remató cruzado en soledad y se encontró con el cruce de Luciano Arnijas, que despejó el balón por el costado derecho del arco defendido por Nahuel Galardi.

La respuesta del conjunto mendocino fue con un bombazo desde afuera del área de Julián Vera luego de un balón que quedó suelto en el borde del área grande tras un rechazo de Franco Meritello. El remate encontró un desvío en el manotazo de Alan Sosa que impidió que fuera gol.

Un excelente desborde de Fernando Moreyra por izquierda -con pared y tacos incluidos- terminó en un potente centro bajo para la definición de Attis, que no pudo darle de lleno a la pelota y apenas desvió el balón sin éxito.

A los 31, Marcelo Eggel se perdió una chance increíble luego de un pase en profundidad que lo encontró en soledad dentro del área. El atacante definió mal ante el cruce de Gabriel Díaz y entregó el balón a las manos de Sosa, que evitó el tanto.

Sobre los 35, Patronato reclamó lo que pareció ser un claro penal de Arnijas, que luego de caer dentro del área por la presión de un rival, corrió el balón con su brazo derecho. El árbitro Nahuel Viñas no sancionó la falta y el juego continuó 0-0 sin nada que agregar en la primera mitad.

Las chances llegaron en el final

Lo primero claro del segundo tiempo fue un remate de tiro libre de Franco Saccone que Alan Sosa controló sin dar rebote. Antes, Tomás Attis parecía contar con una buena posibilidad luego de un pase en profundidad por la banda izquierda en el que le ganó la posición a su rival, pero tras la presión de su contrincante cayó dentro del área -sin falta- y acabó saliendo por lesión como consecuencia de esa caída.

En un avance por izquierda en el que Pereyra envió el centro y Renzo Reynaga bajó la pelota, fue Fernando Moreyra quien sacó un remate que acabó yéndose desviado. El Patrón insistió por la banda izquierda debido a que Pereyra fue sin discusión su jugador más desequilibrante.

Después de un largo período con aproximaciones, pero sin llegadas, Franco Soldano tuvo una clara chance para el local. Fue tras un desborde de Salas por la banda derecha que terminó en centro y acabó en una definición del exBoca que Galardi rechazó con su intervención.

Cerca del final del encuentro, un centro de Pereyra encontró a Renzo Reynaga solo dentro del área. El atacante ganó en la altura, pero lo hizo con un remate defectuoso -el balón le dio en el hombro- y acabó enviando el balón al costado izquierdo del arco defendido por Galardi.

Reynaga volvió a tener una ocasión apenas unos minutos después con un balón largo que Hernán Rivero le bajó hacia el área. El atacante que apareció por derecha se sacó de encima a un rival con un sombrero y remató cruzado, pero Galardi tocó el balón con el brazo derecho y evitó el tanto.

Sobre el final pudo perderlo el Patrón. Un centro de tiro libre para la llegada de Juan Giacone terminó en un cabezazo al costado izquierdo en el que Sosa sacó el balón con una buena estirada. En el rebote lo intentó Bonfigli, pero otra vez ganó Sosa para evitar el tanto. Fue 0-0.

Con el empate, Patronato llegó a nueve puntos y quedó en la 13ª ubicación, pero ahora deberá esperar el paso de la fecha para saber en qué posición terminará. En la próxima jornada, el Rojinegro visitará a Temperley el sábado 25, desde las 15.30.

-SÍNTESIS-

Patronato 0-0 Deportivo Maipú.



Formaciones:

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Fernando Moreyra; Juan Salas, Augusto Picco, Brandon Cortés, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Tomás Attis.

DT: Marcelo Candia.



Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Aaron Agüero, Juan De la Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Julián Vera, Franco Saccone; Marcelo Eggel y Felipe Rivarola.

DT: Mariano Echeverría.



Cambios:

ET: ingresó Santiago Piccioni por Franco Meritello (PAT).

6’ST: ingresó Renzo Reynaga por Tomás Attis (PAT).

12’ST: ingresó Juan Giacone por Felipe Rivarola (MAI).

27’ST: ingresó Matías Viguet por Franco Saccone (MAI).

36’ST: ingresó Hernán Rivero por Franco Soldano (PAT).

36’ST: ingresó Marcos Enrique por Augusto Picco (PAT).

41’ST: ingresó Juan Barinaga por Brandon Cortés (PAT).

41’ST: ingresó Santiago Paulini por Gastón Mansilla (MAI).



Amonestados:

26’PT: Felipe Rivarola (MAI).

32’ST: Juan Salas (PAT).

50’ST: Gabriel Díaz (PAT).



Árbitro: Nahuel Viñas.



Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.