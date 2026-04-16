Últimos días para anotarse a participar del Encuentro Provincial de Muralismo

Hasta el 24 de abril inclusive se pueden presentar bocetos de murales con la temática Pueblos Entrerrianos, Arte e Identidad. Hay premios económicos y se cubren alojamiento, comidas y materiales para los seleccionados. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Maciá, que será sede del evento del 8 al 10 de mayo.

El lanzamiento se realizó este miércoles en el Museo de Casa de Gobierno. El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la posibilidad de "seguir federalizando la cultura entrerriana, generando intercambios entre artistas y fomentando el acceso de la ciudadanía al arte provincial".

Por su parte, el intendente de Maciá, Ariel Müller, destacó: "Recibimos muy contentos esta propuesta que trabajamos en conjunto con la provincia. Ya tenemos los espacios para que los artistas y la comunidad puedan compartir y disfrutar".

Estuvieron presentes la directora de Programas y Programación Cultural de Entre Ríos, Natalia Prado; Marta Cappa, directora de Cultura de Maciá; y Andrés Leiva, coordinador del Encuentro.

Aspectos del reglamento

Podrán participar artistas mayores de dieciocho (18) años que acrediten residencia en la Provincia de Entre Ríos por un plazo no inferior a tres (3) años.

El Jurado seleccionará siete (7) proyectos ganadores, cuyos autores, además de percibir un premio monetario, participarán del Encuentro de Muralismo y tendrán a su cargo la realización del mural, en técnica pintura. La ejecución de la obra se iniciará el primer día del Encuentro y su inauguración tendrá lugar en el acto de cierre del evento.

El Jurado estará compuesto por tres (3) personalidades destacadas de la actividad cultural y las artes visuales de la región, designadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos. Para la selección de las obras ganadoras, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1) Coherencia con la temática propuesta;

2) Criterio federal en la representación de la localidad a la cual pertenecen las personas que proponen el boceto;

3) Calidad técnica-artística de la propuesta presentada. Adaptación de ésta al espacio disponible;

4) Equidad de género en las propuestas seleccionadas.

Sobre los premios

Propuestas de un (1) integrante: PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($550.000).

Grupo de hasta tres (3) integrantes: PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($850.000).

Links

Formulario de Inscripción acá.

Reglamento acá.

Instancias formativas

Por otro lado, se convoca a las instancias formativas del Encuentro que serán una charla sobre arte público, coordinada por la artista Cami Guerra “China del Río” (Rosario); y un taller de mural comunitario, coordinado por la artista Florencia Albornoz (Paraná). El plazo en este caso es hasta el 30 de abril.