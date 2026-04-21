Habrá una tertulia literaria gratuita este viernes en la Biblioteca Provincial

La Biblioteca Provincial de Entre Ríos llevará adelante una nueva actividad cultural denominada "Tertulia literaria: un viaje en el tiempo", este viernes 24 de abril a partir de las 17. El encuentro se desarrollará en la sede de la institución, ubicada en calle Alameda de la Federación 278 de la ciudad de Paraná. Bajo la coordinación de Gisela Carolina Weisheim y Alessandra Waitomo, la propuesta consiste en un recorrido literario por las décadas de 1920, 1930, 1940 y 1950, buscando recuperar las formas de sociabilidad y los lenguajes que marcaron la vida cultural de aquellos años.

La actividad fue planteada como una experiencia de época que integra lecturas, interpretaciones de voces y la recreación de escenas que remiten a la atmósfera social de la primera mitad del siglo pasado.

Las coordinadoras, Weisheim y Waitomo, diseñarán un itinerario que permitirá transitar por los diferentes climas culturales de las décadas mencionadas, poniendo el foco en cómo circulaba la literatura y cuáles eran los temas que interpelaban a la sociedad en esos periodos.

La entrada será libre y gratuita.